  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Deprem son dakika! | 3 Aralık deprem mi oldu, nerede, saat kaçta? AFAD, Kandilli son depremler

Deprem son dakika! | 3 Aralık deprem mi oldu, nerede, saat kaçta? AFAD, Kandilli son depremler

Deprem 3 Aralık Salı | Deprem riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 3 Aralık 2024 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 08:40 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 09:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Deprem son dakika! | 3 Aralık deprem mi oldu, nerede, saat kaçta? AFAD, Kandilli son depremler

SON DAKİKA DEPREM 3 ARALIK | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok art arda artçıları da doğuruyor. İşte 3 Aralık Salı son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

3 ARALIK'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

G.Saray'da flaş ayrılık! Eyüpspor maçı sonrası bileti kesildi
Spor yazarları Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını değerlendirdi
DİĞER
Bir Gece Masalı'nda Canfeza babası ile Mahir arasında kalıyor!
Halep, İdlib, Şam... Ne oluyor ne bitiyor? Tel Rıfat'taki PKK/YPG hançeri söküldü... Terör tünelleri görüntülendi
Çakar'dan flaş hakem eleştirisi!
Mourinho: Van Bronckhorst'a yapılanı bana yapmayın!
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var? 3 Aralık Salı Bugün hangi maçlar var? 3 Aralık Salı 08:25
Mourinho: Van Bronckhorst'a yapılanı bana yapmayın! Mourinho: Van Bronckhorst'a yapılanı bana yapmayın! 00:46
Topraktepe: Bunu düzeltmek için... Topraktepe: Bunu düzeltmek için... 00:46
F.Bahçe Kadıköy'de kazandı! F.Bahçe Kadıköy'de kazandı! 00:46
Beşiktaş'ın galibiyet hasreti sürüyor Beşiktaş'ın galibiyet hasreti sürüyor 00:46
G.Saray'da flaş ayrılık! Eyüpspor maçı sonrası bileti kesildi G.Saray'da flaş ayrılık! Eyüpspor maçı sonrası bileti kesildi 00:46
Daha Eski
İşte güncel puan durumu! İşte güncel puan durumu! 00:46
Ronaldo için flaş itiraf: Müslüman olmak istiyor! Ronaldo için flaş itiraf: Müslüman olmak istiyor! 00:46
Icardi'den sevindiren gelişme! Icardi'den sevindiren gelişme! 00:46
FIFPro yılın 11'i adaylarını açıkladı! FIFPro yılın 11'i adaylarını açıkladı! 00:46
Boca Sportif Direktörü'nden Medina açıklaması! Boca Sportif Direktörü'nden Medina açıklaması! 00:46
Osimhen İtalya'ya geri dönüyor! Osimhen İtalya'ya geri dönüyor! 00:46