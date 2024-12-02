  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Eski Milli futbolcu Mehmet Aurelio’nun acı günü

Eski Milli futbolcu Mehmet Aurelio’nun acı günü

Eski milli futbolcu ve şuan da Antalyaspor’un yardımcı antrenörlüğünü yapan Mehmet Aurelio’nun annesi geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Aurelio annesinin cenazesini almak için Adli Tıp Kurunu'na geldi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 10:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eski Milli futbolcu Mehmet Aurelio’nun acı günü

Eski Milli Futbolcu ve Antalyaspor yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio'nun annesi Lucia Brito Dos Prazares dün Çekmeköy'de bulunan evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Anne Lucia Brito Dos Prazares'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Annesinin cenazesini almak için gelen Mehmet Aurelio soruları cevapsız bırakırken sosyal medya hesabından annesi için duygusal mesaj paylaştığı görüldü. Aurelio mesajında "Öğretmen, savaşçı, kazanan, cesur, güzel, zeki, çalışkan ve en iyi anne. Hayatının son nefesine kadar bir savaşçıydın. Kalp krizi geçirdi, tepki gösterdi, bize geri döndü ama maalesef direnmedi. Dersler ve hayat dersleri için teşekkür ederim. Bugün, bana yaşattığın anılar ve harika anlar. Sonsuza kadar Lucia. Seni sonsuza kadar seviyorum" ifadelerini kullandı.

G.Saray'da flaş ayrılık! Eyüpspor maçı sonrası bileti kesildi
Galatasaray - Eyüpspor maçını spor yazarları değerlendirdi
DİĞER
Bir Gece Masalı Canfeza babası ile Mahir arasında kalıyor!
Suriye'deki "muhalif" ilerleyiş Esad'a baston olan İran'ı panikletti! Tahran rotayı önce Şam'a sonra Ankara'ya kırdı... Masa kuruldu
Çakar: Sanchez’e kırmızıyı atladı
Talisca transferinde kritik toplantı!
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu heyecanı! Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu heyecanı! 10:38
Eski hakemler G.Saray - Eyüpspor maçını yorumladı Eski hakemler G.Saray - Eyüpspor maçını yorumladı 10:05
Hatayspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Hatayspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda? 09:58
G.Saray'da flaş ayrılık! Eyüpspor maçı sonrası bileti kesildi G.Saray'da flaş ayrılık! Eyüpspor maçı sonrası bileti kesildi 09:57
Fenerbahçe - Gaziantep maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Gaziantep maçı saat kaçta? 09:52
Galatasaray - Eyüpspor maçını spor yazarları değerlendirdi Galatasaray - Eyüpspor maçını spor yazarları değerlendirdi 09:00
Daha Eski
⚽Bugün hangi maçlar var? ⚽Bugün hangi maçlar var? 08:03
Özbek: Bu akşam anladık ki... Özbek: Bu akşam anladık ki... 01:35
Sergen Yalçın, Beşiktaş kararını açıkladı! Sergen Yalçın, Beşiktaş kararını açıkladı! 01:35
Arda Turan: "Beni mahcup etmediniz" Arda Turan: "Beni mahcup etmediniz" 01:35
Buruk: Rakibimiz iyi niyetli değildi Buruk: Rakibimiz iyi niyetli değildi 01:35
G.Saray Icardi'nin alternatifini buldu! G.Saray Icardi'nin alternatifini buldu! 01:35