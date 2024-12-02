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Haberler Haberler ENFLASYON AÇIKLANDI MI KASIM 2024? | Kasım ayı enflasyon oranı kaç oldu? TÜİK - ÜFE ve TÜFE rakamları

ENFLASYON AÇIKLANDI MI KASIM 2024? | Kasım ayı enflasyon oranı kaç oldu? TÜİK - ÜFE ve TÜFE rakamları

Kasım ayına ilişikin enflasyon rakamları, TÜİK tarafından açıklanıyor. Kira zam oranı, memur ve memur emekli maaşları, asgari ücret zammı ve pazar fiyatları gibi birçok noktada belirleyici etkiye sahip enflasyon oranı, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Kasım ayı enflasyon oranı kaç oldu? İşte TÜİK tarafından açıklanan ÜFE, TÜFE rakamları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 15:40 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 16:00
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ENFLASYON AÇIKLANDI MI KASIM 2024? | Kasım ayı enflasyon oranı kaç oldu? TÜİK - ÜFE ve TÜFE rakamları

Türkiye İstatistik Kurumu'nun her ayın 3'ünde açıkladığı bir önceki ayın enflasyon verileri, birçok kalemi etkilemesi sebebiyle vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kasım ayı enflasyon oranı kaç oldu? sorusunun yanıtı merak edilirken detayları sizler için derledik.

KASIM 2024 ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

Kasım ayı enflasyon rakamları, 3 Aralık Salı günü saat 10.00'da açıklanacak.

EKİM 2024 ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2024 Ekim ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,88 olurken yıllık bazda yüzde 48,58'e geriledi.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,02 olarak gerçekleşti.

TÜİK EKİM AYI ENFLASYON VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

TÜFE değişim oranları (%), Ekim 2024

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Ekim 2024

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %26,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %93,66 ile eğitim oldu.

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