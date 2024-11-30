Resmi Gazete'de bugün 📰30 Kasım Cumartesi 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 30 KASIM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 30 Kasım Cumartesi tarihli 32738. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 30 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

30 KASIM 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7533 Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türk-Çek Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9202)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– İller Bankası Anonim Şirketinin Sermayesinin 120.000.000.000 Türk Lirasına Çıkarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9203)

–– Sinop İli, Erfelek İlçesi, Kızılcaot Köyü, Göçkün Bağlısının Aynı İlin Merkez İlçe, Bektaşağa Köyüne Bağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9204)

–– Tokat İli, Reşadiye İlçesi, Gökköy Köyünün Aynı İlin Almus İlçesine Bağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9205)

–– 30/5/1985 Tarihli ve 3212 Sayılı Kanun Kapsamında 2025 Yılında Anlaşma Akdedilmeksizin Verilebilecek Mal veya Hizmetlerin Parasal Limiti ile Cinsinin Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9206)

YÖNETMELİK

–– Kadir Has Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 575)

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/11/2024 Tarihli ve 13041 Sayılı Kararı

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri