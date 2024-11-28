Resmi Gazete'de bugün 📰28 Kasım Perşembe 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 28 KASIM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 28 Kasım Perşembe tarihli 32736. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 28 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– KTO-Karatay Üniversitesi İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 30/5/2024 Tarihli ve E: 2023/109, K: 2024/113 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/9/2024 Tarihli ve E: 2023/192, K: 2024/161 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/9/2024 Tarihli ve E: 2024/99, K: 2024/162 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/50 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/8 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/65 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/9 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/66 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/10 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/70 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/11 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/72 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/12 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/73 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/13 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/90 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/14 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri