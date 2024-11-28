  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün 📰28 Kasım Perşembe 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün 📰28 Kasım Perşembe 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 28 Kasım 2024 tarihli 32736. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 28 Kasım Perşembe 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 09:10 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 09:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Resmi Gazete'de bugün 📰28 Kasım Perşembe 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 28 KASIM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 28 Kasım Perşembe tarihli 32736. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 28 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

28 KASIM 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– KTO-Karatay Üniversitesi İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

👉28 KASIM 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 30/5/2024 Tarihli ve E: 2023/109, K: 2024/113 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/9/2024 Tarihli ve E: 2023/192, K: 2024/161 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/9/2024 Tarihli ve E: 2024/99, K: 2024/162 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/50 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/8 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/65 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/9 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/66 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/10 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/70 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/11 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/72 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/12 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/73 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/13 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/90 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/14 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

F.Bahçe'de Osayi için karar verildi!
F.Bahçe'de adım adım Talisca!
DİĞER
Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta peş peşe istifalar! Hasan Arat da görevini bıraktı...
Suriye'de muhalifler Esad rejimi ve İran milislerini vuruyor! Halep'te kilit noktalar ele geçirildi... İdlib'in doğusunda hareketlilik
Buruk'tan sürpriz tercih! İşte G.Saray'ın AZ Alkmaar 11'i
G.Saray'dan eski F.Bahçeli isme kanca! Bu transfer 5. yıldızı getirir
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan eski F.Bahçeli isme kanca! Bu transfer 5. yıldızı getirir G.Saray'dan eski F.Bahçeli isme kanca! Bu transfer 5. yıldızı getirir 09:18
F.Bahçe'de Osayi için karar verildi! F.Bahçe'de Osayi için karar verildi! 09:16
Bugün hangi maçlar var? 28 Kasım Perşembe Bugün hangi maçlar var? 28 Kasım Perşembe 07:56
Buruk'tan dikkat çeken Ziyech sözleri! Buruk'tan dikkat çeken Ziyech sözleri! 01:15
Bronckhorst: Birkaç gündür zor günler geçiriyoruz! Bronckhorst: Birkaç gündür zor günler geçiriyoruz! 01:15
Hacıosmanoğlu'ndan istifa yanıtı Hacıosmanoğlu'ndan istifa yanıtı 01:15
Daha Eski
Mourinho'dan o soruya flaş yanıt! Mourinho'dan o soruya flaş yanıt! 01:15
Kenan Yıldız'a büyük onur! O ödülün sahibi oldu Kenan Yıldız'a büyük onur! O ödülün sahibi oldu 01:15
Hasan Arat: Beni yollamak için çok uğraştılar Hasan Arat: Beni yollamak için çok uğraştılar 01:15
G.Saray'ın AZ Alkmaar maçı kadrosu açıklandı! G.Saray'ın AZ Alkmaar maçı kadrosu açıklandı! 01:15
Beşiktaş'ın Maccabi maçı kafilesi belli oldu! Beşiktaş'ın Maccabi maçı kafilesi belli oldu! 01:15
Hasan Arat istifa etti! Hasan Arat istifa etti! 01:15