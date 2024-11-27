Resmi Gazete'de bugün 📰27 Kasım Çarşamba 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 27 KASIM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 27 Kasım Çarşamba tarihli 32735. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 27 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

27 KASIM 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7532 Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türk-Leton Kara Ulaştırması Karma Komite Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9142)

–– Türk-İtalyan Kara Ulaştırması Karma Komitesi Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9143)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne İthal Edilen Ürünlerin Ürün Güvenliği Denetimi Konusunda İşbirliğine Dair Uygulama Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9144)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ülke Sınırlarından Geçen Taşıt ve Eşyaya Dair Ön Bilgi Değişimine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9145)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Taşınan Eşya ve Ulaşım Araçlarına Dair Elektronik Bilgi Paylaşım Sistemi Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9146)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ayni Hibe Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9147)

👉27 KASIM 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Amasya İlinde Kurulacak Duru Regülatörü ve HES-Yardımcı Kaynak GES Elektrik Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan Bazı Taşınmazların, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9148)

–– Isparta İlinde Kurulacak Uluborlu RES-Yardımcı Kaynak GES Elektrik Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan Bazı Taşınmazların, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9149)

–– İstanbul İlinde Kurulacak Silivri RES Elektrik Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan Bazı Taşınmazların, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9150)

–– Kahramanmaraş İlinde Kurulacak Cerit RES-Yardımcı Kaynak GES Elektrik Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan Bazı Taşınmazların, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9151)

–– Ürgüp EDT GES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Nevşehir İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9152)

–– 154 kV Hacıhıdırlar RES TM-Denizli RES TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9153)

–– 154 kV Karaköprü-Hilvan Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9154)

–– 380 kV Akkuyu 380-Selvili Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9155)

–– Manisa İli, Gördes İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Gördes İlçesi, Merkez Mahalleleri İçme Suyu Deposu ve İsale Hattı Projesinin Yapımı Amacıyla Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9156)

–– Gümüşhane, Ordu, Kayseri ve Trabzon İllerinde Meydana Gelen Bazı Afetler Nedeniyle Hak Sahibi Olan Afetzedelerin Barınma İhtiyacının Karşılanması Amacıyla Bazı Taşınmazların, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9157)

–– Muğla İli, Fethiye İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Akgöl Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9158)

–– 6/12/1982 Tarihli ve 8/5752 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki "Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar"da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9159)

–– 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (e) Bendinde Yer Alan İstisna Oranının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9160)

–– Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 9161)

–– Üst Fonlara Kaynak Aktarımına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 9162)

–– Ekli Harita ve Koordinat Listesinde Belirtilen Alanın, Kapadokya Alanına Dâhil Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9163)

–– Ekli Haritada Sınırları Gösterilen Alanın Trabzon Araklı Pazarcık Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak Tespit ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9164)

–– Elazığ İli, Kovancılar İlçesinde Bulunan Alanın Elazığ Kovancılar Sanayi Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9165)

–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9166)

–– Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9167)

–– 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 9168)

–– Antalya İli, Korkuteli İlçesinde Bulunan Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9169)

–– Balıkesir İli, Savaştepe İlçesinde Bulunan Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9170)

–– Ordu İlinde Bulunan "Çınarsuyu Tabiat Parkı"nın Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9171)

YÖNETMELİKLER

–– Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 9172)

–– Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 9173)

–– Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarının Eğitim ve Denetimlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 574)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri