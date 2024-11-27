Premier Lig şampiyonu ve eski Kasımpaşalı futbolcu inşaat işçiliğine başladı!

Danny Drinkwater, 2016 yılında Leicester City ile kazandığı peri masalı niteliğindeki Premier Lig şampiyonluğu sonrasında futbol dünyasının tanınan isimlerinden biri haline gelmişti.

O şampiyonluğun ardından 38 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Chelsea'ye transfer olan İngiliz orta saha, milli takıma kadar yükselmişti. Fakat başarılı futbolcunun kariyeri Londra ekibinde umduğu gibi gitmedi. Burada kariyeri inişe geçen Drinkwater, daha sonra sırasıyla Burnley, Aston Villa, Kasımpaşa ve Reading'e kiralanmıştı.

Kasımpaşa'da yalnızca 11 maçta süre alan Drinkwater, aradığı çıkışı burada da bulamamıştı. İngiliz futbolcu sezon sonunda yeniden Chelsea'ye dönmüştü.

2022 yazında kulüpsüz kalan tecrübeli oyuncu,1 yıl boyunca takım aradıktan futboldan emeklilik kariyerini açıklamıştı.

Futbolu bıraktıktan sonra inşaat sektörüne girme kararı alan Drinkwater, şantiyeden fotoğraf paylaşımı yaptı. Fotoğrafın altına İngiliz futbolcunun bazı hayranları "Bir Premier Lig futbolcusunun sonu böyle olmamalı" şeklinde yorumlarda bulunurken bir kesim ise Drinkwater'a destek verdi. 34 yaşındaki isim son olarak verdiği bir röportajda hayatından mutlu olduğunu belirtmişti ve "Para tüm sorunları çözmüyor. Ruh sağlığı, fiziksel sağlıktan daha önemli" ifadelerini kullanmıştı.