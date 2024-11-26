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Haberler Haberler Zorunlu trafik sigortasında 15 gün kuralı kalktı! 2. el otomobillerde yeni dönemin detayları

Zorunlu trafik sigortasında 15 gün kuralı kalktı! 2. el otomobillerde yeni dönemin detayları

2. el araç satışlarında zorunlu trafik sigortasının 15 gün devam etmesi, vatandaşların mağduriyetine sebep olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararda, araç devir işlemlerinde trafik sigortası için 15 günlük sürenin uygulanmamasına karar verildi. İşte 2. el otomobillerde yeni dönemin detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 10:52
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Zorunlu trafik sigortasında 15 gün kuralı kalktı! 2. el otomobillerde yeni dönemin detayları

İkinci el araç alım satımlarında, araç satıldıktan sonraki 15 gün içinde sigorta poliçesi yaptırma kuralı Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından kaldırıldı. Kararın vatandaşları mağdur ettiği gerekçesiyle Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmeden AYM, trafik sigortasının araç satışının gerçekleştiği gün yapılması kararını yürürlüğe soktu.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASINDA 15 GÜN KURALI KALKTI

Adana 4. Tüketici Mahkemesi, gördüğü bir davada 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 94. maddesindeki, "Sigortacı, sigorta sözleşmesini durumun kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde feshedebilir. Sigorta fesih tarihinden 15 gün sonrasına kadar geçerlidir." ifadelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Başvuruda, araç mülkiyetinin satışla sona ermesine rağmen ilgili düzenleme gereği sigorta sözleşmesinden kaynaklanan sorumluluğun devam ettiği belirtildi. Bu durumun, araç sahibi herhangi bir kusuru olmasa bile tazminat yükümlülüğü doğurabileceğine dikkat çekildi. Ayrıca, kişilerin yalnızca kendi fiilleri veya ihmalleri nedeniyle sorumlu tutulması gerektiği vurgulandı. Başvuruda, sigorta sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin düzenlemelerde yeterli açıklık bulunmadığı da ifade edildi.

2. EL OTOMOBİLLERDE 15 GÜN KURALI NE ZAMAN KALKACAK?

Yeni düzenleme 5 Aralık 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek ve ikinci el araç alım-satımlarında sigorta sorumluluğuna ilişkin önemli değişiklikler getirecek. Başvuruyu görüşen AYM, söz konusu düzenlemelerin Anayasa'ya aykırı olduğunu tespit ederek iptal etti. 5 Mart tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırdı. Bu süre 5 Aralık tarihinde doluyor. Artık araç alım satım işlemlerinde trafik sigortası için 15 günlük süre uygulanmayacak.

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