  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

UEFA Şampiyonlar Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig yayıncısı TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçları süresinde araştılan TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 07:00 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 07:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Sık sık Avrupa maçlarını yayınlayan kanalda son olarak Suudi Arabistan Pro Lig maçları da eklendi. İşte TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...

tv8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

tv8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

Branco'dan Mou'ya transfer raporu! İşte o isim
G.Saray'dan fırsat transferi! Devre arasında...
DİĞER
51 yaşındaki Arzum Onan’dan romantik paylaşım! Arzum Onan sevgilisi Orkan Özkan’a böyle poz verdi!
Asgari ücrette pazarlık zamanı! Artış nasıl belirlenecek? Hangi formüller konuşulacak?
F.Bahçe'ye yeni golcü! Mitrovic veto yedi
G.Saray'a İngiliz gol makinesi! Icardi'nin yerine...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şenol Güneş’in verdiği ders! Şenol Güneş’in verdiği ders! 07:02
G.Saray'dan fırsat transferi! Devre arasında... G.Saray'dan fırsat transferi! Devre arasında... 01:18
Branco'dan Mou'ya transfer raporu! İşte o isim Branco'dan Mou'ya transfer raporu! İşte o isim 01:17
Güneş: Bu maç güzeldi ama... Güneş: Bu maç güzeldi ama... 00:58
Fırtına evinde farklı kazandı! Fırtına evinde farklı kazandı! 00:58
Milli Takım, EuroBasket 2025 biletini aldı! Milli Takım, EuroBasket 2025 biletini aldı! 00:58
Daha Eski
G.Saray'dan Kaan Ayhan açıklaması! G.Saray'dan Kaan Ayhan açıklaması! 00:58
G.Saray'ın erteleme talebine yanıt geldi! G.Saray'ın erteleme talebine yanıt geldi! 00:58
G.Saray'dan dünya yıldızına kanca! G.Saray'dan dünya yıldızına kanca! 00:58
Fenerbahçe’ye sakatlardan müjdeli haber! Fenerbahçe’ye sakatlardan müjdeli haber! 00:58
G.Saray maçı öncesi Arda Turan için çarpıcı sözler! G.Saray maçı öncesi Arda Turan için çarpıcı sözler! 00:58
Arda Güler İspanya'da gündemde! Arda Güler İspanya'da gündemde! 00:58