  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün 📰26 Kasım Salı 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün 📰26 Kasım Salı 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 26 Kasım 2024 tarihli 32734. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 26 Kasım Salı 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 09:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Resmi Gazete'de bugün 📰26 Kasım Salı 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 26 KASIM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 26 Kasım Salı tarihli 32734. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 26 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

26 KASIM 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yaşar Üniversitesi İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

–– Rehberlik, Teftiş ve Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesi ile İlgili 2024/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

👉26 KASIM 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

"Trabzonspor'da işi olamaz"
Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
DİĞER
Enner Valencia'dan flaş Galatasaray itiraf! "Teklif gelirse..."
Asgari ücrette pazarlık zamanı! Artış nasıl belirlenecek? Hangi formüller konuşulacak?
Salah transfer müjdesini verdi!
Branco'dan Mou'ya transfer raporu! İşte o isim
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Trabzonspor'da işi olamaz" "Trabzonspor'da işi olamaz" 08:42
Bugün hangi maçlar var?⚽ 26 Kasım Salı Bugün hangi maçlar var?⚽ 26 Kasım Salı 08:02
Şenol Güneş’in verdiği ders! Şenol Güneş’in verdiği ders! 07:02
G.Saray'dan fırsat transferi! Devre arasında... G.Saray'dan fırsat transferi! Devre arasında... 01:18
Branco'dan Mou'ya transfer raporu! İşte o isim Branco'dan Mou'ya transfer raporu! İşte o isim 01:17
Güneş: Bu maç güzeldi ama... Güneş: Bu maç güzeldi ama... 00:58
Daha Eski
Fırtına evinde farklı kazandı! Fırtına evinde farklı kazandı! 00:58
Milli Takım, EuroBasket 2025 biletini aldı! Milli Takım, EuroBasket 2025 biletini aldı! 00:58
G.Saray'dan Kaan Ayhan açıklaması! G.Saray'dan Kaan Ayhan açıklaması! 00:58
G.Saray'ın erteleme talebine yanıt geldi! G.Saray'ın erteleme talebine yanıt geldi! 00:58
G.Saray'dan dünya yıldızına kanca! G.Saray'dan dünya yıldızına kanca! 00:58
Fenerbahçe’ye sakatlardan müjdeli haber! Fenerbahçe’ye sakatlardan müjdeli haber! 00:58