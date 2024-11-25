  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler TRT SPOR YILDIZ CANLI - TRT Spor Yıldız canlı yayın izle (HD) | TRT Yıldız frekans bilgileri 2024

TRT SPOR YILDIZ CANLI - TRT Spor Yıldız canlı yayın izle (HD) | TRT Yıldız frekans bilgileri 2024

TRT'nin spor kanalı TRT Spor Yıldız, Türkiye'deki ve dünyadaki çeşitli spor dallarına odaklanarak geniş izleyici kitlesine hitap ediyor. Genç yeteneklere ve geleceğin spor yıldızlarına odaklanan içerikler sunan TRT Spor Yıldız'ın canlı yayınlarını HD kalitesiyle izlemek isteyenler için TRT Spor Yıldız yayın akışı, sevilen pogramları ve CANLI YAYINLAR'ını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 06:30 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 07:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRT SPOR YILDIZ CANLI - TRT Spor Yıldız canlı yayın izle (HD) | TRT Yıldız frekans bilgileri 2024

TRT tarafından kurulan spor televizyon kanalı TRT Spor'un yan kolu, eski adıyla TRT Spor 2 olarak bilinen TRT Spor Yıldız'ın canlı yayınlarını HD kalitesiyle izleyebilirsiniz. TRT Spor Yıldız'ın sevilen pogramları ve CANLI YAYINLARI burada!

👉TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

TRT SPOR YILDIZ FREKANS BİLGİLERİ 2024

TRT Spor Yıldız HD, Türksat 4A 11958 V 27500 5/6 frekansından, Turkcell TV+ 71. kanaldan, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 87. kanaldan, KabloTV 244. kanaldan ve tivibu 85. kanaldan izlenebilmektedir.

TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

SPOR MANŞET - TIKLA İZLE

İLK BASKI - TIKLA İZLE

STADYUM - TIKLA İZLE

SPOR STÜDYOSU - TIKLA

GÜNDEM FUTBOL - TIKLA

GÜN ORTASI - TIKLA İZLE

BAŞLAMA VURUŞU - TIKLA İZLE

AVRUPA STÜDYOSU - TIKLA İZLE

TEKNİK ANALİZ - TIKLA İZLE

SPOR MERKEZİ - TIKLA İZLE

İLER İ3'LÜ - TIKLA İZLE

HEDEF SÜPER LİG - TIKLA İZLE

DAKİKA SPOR - TIKLA İZLE

👉TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

Talisca sonrası bir bomba daha! Mourinho bizzat aradı
G.Saray'a Arjantinli forvet!
DİĞER
51 yaşındaki Arzum Onan’dan romantik paylaşım! Arzum Onan sevgilisi Orkan Özkan’a böyle poz verdi!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak! Masada asgari ücret, memur ve emekli zammı, kayyumlar ve Eurofighter var
G.Saray'a transfer müjdesi! Ayrılmak istiyor...
O yıldız için Avrupa devleriyle transfer yarışı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a transfer müjdesi! Ayrılmak istiyor... G.Saray'a transfer müjdesi! Ayrılmak istiyor... 00:12
Ancelotti'den Arda'ya övgü! Ancelotti'den Arda'ya övgü! 00:07
Ancelotti'den Arda'ya övgü! Ancelotti'den Arda'ya övgü! 00:06
Kartal evinde ağır yara aldı! Kartal evinde ağır yara aldı! 23:54
Van Bronckhorst: Sorumluluk hissediyorum Van Bronckhorst: Sorumluluk hissediyorum 23:54
Kartal zirveden uzaklaştı! İşte güncel puan durumu Kartal zirveden uzaklaştı! İşte güncel puan durumu 23:54
Daha Eski
Dolmabahçe'de maç sonu büyük tepki! Dolmabahçe'de maç sonu büyük tepki! 23:53
Arda Güler rakibin aklını aldı! İşte o çalım... Arda Güler rakibin aklını aldı! İşte o çalım... 23:53
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'dan istifa iddialarına yanıt! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'dan istifa iddialarına yanıt! 23:53
Mourinho Beşiktaş maçını tribünden izledi! Mourinho Beşiktaş maçını tribünden izledi! 23:53
Trabzonspor'da Okay Yokuşlu şoku! Trabzonspor'da Okay Yokuşlu şoku! 23:53
Samsun'da kazanan yok! Samsun'da kazanan yok! 23:53