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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün 📰25 Kasım Pazartesi 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün 📰25 Kasım Pazartesi 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 25 Kasım 2024 tarihli 32733. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 25 Kasım Pazartesi 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 08:30 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 08:40
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Resmi Gazete'de bugün 📰25 Kasım Pazartesi 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 25 KASIM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 25 Kasım Pazartesi tarihli 32733. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 25 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

25 KASIM 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Gaziantep Üniversitesi Üç Dönem Uygulayan Meslek Yüksekokullarının Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Gebze Teknik Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Programı Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

👉25 KASIM 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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