  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün 📰24 Kasım Pazar 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün 📰24 Kasım Pazar 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 24 Kasım 2024 tarihli 32732. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 24 Kasım Pazar 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 07:40 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 07:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Resmi Gazete'de bugün 📰24 Kasım Pazar 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 24 KASIM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 24 Kasım Pazar tarihli 32732. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 24 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

24 KASIM 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile İşe Alınmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bahçeşehir Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Başkent Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Kültür Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

–– Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

👉24 KASIM 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Napoli'den G.Saray'a kötü haber!
F.Bahçe Talisca'da mutlu sona çok yakın!
DİĞER
SON DAKİKA: Kayserispor Fenerbahçe maçında iki tartışmalı penaltı kararı! (KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI)
20 bin öğretmen ataması gerçekleşti! Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli mesajı: Vicdanı hür nesiller yetiştirme derdindeyiz
Usta yazardan hakeme tepki!
Beşiktaş'a Arabistan'dan 60 milyonluk kanat!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kerem Aktürkoğlu'ndan bir gol daha! Kerem Aktürkoğlu'ndan bir gol daha! 01:18
Kerem Aktürkoğlu'ndan bir gol daha! Kerem Aktürkoğlu'ndan bir gol daha! 01:13
Barcelona deplasmanda 2 puan bıraktı! Barcelona deplasmanda 2 puan bıraktı! 01:05
12 Dev Adam'ın Macaristan hazırlıkları başladı! 12 Dev Adam'ın Macaristan hazırlıkları başladı! 00:54
Buruk'tan kırmızı kart açıklaması! Buruk'tan kırmızı kart açıklaması! 00:08
Volkan Demirel: 14'e 10 oynadık! Volkan Demirel: 14'e 10 oynadık! 00:08
Daha Eski
G.Saray tek attı 3 aldı! G.Saray tek attı 3 aldı! 00:08
G.Saray'da maç sonu gerginlik! İki isim... G.Saray'da maç sonu gerginlik! İki isim... 00:08
Süper Lig'de güncel puan durumu! Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:08
Ziyech boş kaleye kaçırdı! İşte o pozisyon Ziyech boş kaleye kaçırdı! İşte o pozisyon 00:08
Bodrum FK 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon Bodrum FK 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon 00:08
Mourinho'dan Talisca açıklaması! Mourinho'dan Talisca açıklaması! 00:08