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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün 📰23 Kasım Cumartesi 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün 📰23 Kasım Cumartesi 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 23 Kasım 2024 tarihli 32731. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 23 Kasım Cumartesi 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 08:16
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Resmi Gazete'de bugün 📰23 Kasım Cumartesi 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 23 KASIM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 23 Kasım Cumartesi tarihli 32731. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 23 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

23 KASIM 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği

–– Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği (Tebliğ No: 2022/10)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/35)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/10/2024 Tarihli ve 12963 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/10/2024 Tarihli ve 12964 Sayılı Kararı

👉23 KASIM 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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