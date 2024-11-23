  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Öğretmen atama sonuçları 2024 | 20 bin öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Öğretmen atama sonuçları 2024 | 20 bin öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih yapan adayların beklediği an geldi. Atama bekleyen on binlerce öğretmen için tercih sonuçlarının Öğretmenler Günü'nden önce duyurulacağı belirtilirken arama motorlarında '20 bin öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?' sorgulamaları yapılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 12:50 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 13:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Öğretmen atama sonuçları 2024 | 20 bin öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Öğretmen atama sonuçları 2024 | Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ataması yapılacak olan 20 bin sözleşmeli öğretmenin kimliği bugün belli olacak. 20 Kasım'a dek tercih yapan öğretmen adaylarının tercih sonuçları, e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki 20 bin öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte ayrıntılar...

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları 14-20 Kasım tarihinde tamamlandı. 20 bin öğretmen atama sonuçlarının, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı Pullman İstanbul Hotel'deki "20 bin Öğretmen Atama Töreni" sonrasında duyurulması bekleniyor.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçlarının 23 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 18.00 itibarıyla açıklanması bekleniyor.

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH SONUÇLARINA NASIL, NEREDEN BAKILIR?

Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri cep telefon numaralarına atama sonuçları kısa mesaj yolu ile bildirilecek. Öte yandan öğretmen adayları, 20 bin öğretmen atama tercih sonuçlarını e-Devlet giriş ekranı üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girdikten sonra görüntüleyebilecek.

G.Saray'a transfer müjdesi! Ayrılmak istiyor...
Buruk'tan şaşırtan hamle! O isim forvet olacak
DİĞER
81 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Şevket Altuğ son haliyle dikkat çekti! Süper Baba'nın Fiko'suna yorum yağdı! 53 yıllık eşi de çok ünlü...
CANLI | Hesap vakti geldi! Yenidoğan çetesi elebaşı Fırat Sarı'dan itiraf: Terör örgütü üyeliğinden hapis yattım
G.Saray'dan tarihi transfer operasyonu! 3 bomba birden
Macarlardan Türkiye değerledirmesi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G. Saray maçının VAR Hakemi açıklandı! G. Saray maçının VAR Hakemi açıklandı! 12:32
VAR hakemi açıklandı! VAR hakemi açıklandı! 12:23
G.Saray'a transfer müjdesi! Ayrılmak istiyor... G.Saray'a transfer müjdesi! Ayrılmak istiyor... 12:14
G.Saray'dan Yiğit Kurt'un mezarına ziyaret! G.Saray'dan Yiğit Kurt'un mezarına ziyaret! 12:09
Kerem için bomba 'Barcelona' iddiası! Kerem için bomba 'Barcelona' iddiası! 11:57
Kayserispor - Fenerbahçe maçı yayın bilgisi! Kayserispor - Fenerbahçe maçı yayın bilgisi! 11:56
Daha Eski
Kerem'den hayranına imzalı Benfica forması Kerem'den hayranına imzalı Benfica forması 11:54
Okan Buruk: Onu hep hatırlayacağız Okan Buruk: Onu hep hatırlayacağız 11:47
F.Bahçe Beko zirvedeki yerini korudu! F.Bahçe Beko zirvedeki yerini korudu! 11:44
Pole pozisyonu Russell'ın! Pole pozisyonu Russell'ın! 11:33
Lazio - Bologna maçı ne zaman? Lazio - Bologna maçı ne zaman? 11:21
Napoli - Roma maçı ne zaman? Napoli - Roma maçı ne zaman? 11:18