Öğretmen atama sonuçları 2024 | 20 bin öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Öğretmen atama sonuçları 2024 | Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ataması yapılacak olan 20 bin sözleşmeli öğretmenin kimliği bugün belli olacak. 20 Kasım'a dek tercih yapan öğretmen adaylarının tercih sonuçları, e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki 20 bin öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte ayrıntılar...

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları 14-20 Kasım tarihinde tamamlandı. 20 bin öğretmen atama sonuçlarının, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı Pullman İstanbul Hotel'deki "20 bin Öğretmen Atama Töreni" sonrasında duyurulması bekleniyor.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçlarının 23 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 18.00 itibarıyla açıklanması bekleniyor.

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH SONUÇLARINA NASIL, NEREDEN BAKILIR?

Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri cep telefon numaralarına atama sonuçları kısa mesaj yolu ile bildirilecek. Öte yandan öğretmen adayları, 20 bin öğretmen atama tercih sonuçlarını e-Devlet giriş ekranı üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girdikten sonra görüntüleyebilecek.