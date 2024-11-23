İstanbul 23 Kasım iptal seferler | 🚢 İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi

İstanbul 23 Kasım iptal seferler | İstanbul'da hava sıcaklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte etkili olan lodos ve yağış, deniz ulaşımında seferlerin aksamasına sebep oldu. Zaman zaman etkili olan fırtına, başta deniz ulaşımı olmak üzere birçok alanda aksamalara sebep olurken hava muhalefeti nedeniyle İDO, BUDO ve Şehir hatları bazı seferlerin yapılamayacağını duyurdu. İşte 23 Kasım Cumartesi iptal seferler listesi...

23 KASIM İDO İPTAL SEFERLER LİSTESİ

Yalova-Yenikapı 23.11.2024 07:15

Yenikapı-Yalova 23.11.2024 07:45

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 23.11.2024 08:30

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 23.11.2024 08:30

Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 23.11.2024 09:05

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 23.11.2024 10:30

İDO İPTAL SEFERLER İÇİN TIKLAYIN

23 KASIM BUDO İPTAL SEFERLER LİSTESİ

23.11.2024 08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

23.11.2024 08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

23.11.2024 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

23.11.2024 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

23.11.2024 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

23.11.2024 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

23.11.2024 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

23.11.2024 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

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23 KASIM ŞEHİR HATLARI İPTAL SEFERLER LİSTESİ

"Değerli yolcularımız,

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı seferlerimizin Moda uğraması,

Büyükada-Sedef Adası Hattı

Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü Hattı

Paralel Hat seferlerinin Ortaköy uğraması

Bilgilerinize sunarız."

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