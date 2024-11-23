  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler İstanbul 23 Kasım iptal seferler | 🚢 İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi

İstanbul 23 Kasım iptal seferler | 🚢 İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. 23 Kasım Cumartesi günü megakentte şiddetli rüzgarın yanı sıra yağış alarmı da verilirken İDO, BUDO ve Şehir Hatları, bazı deniz seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Bursa, Yalova ve Adalar hatlarında iptal edilen seferleri öğrenmek isteyen vatandaşlar için 'İstanbul 23 Kasım iptal seferler ve İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi'ni haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 08:00 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 08:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İstanbul 23 Kasım iptal seferler | 🚢 İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi

İstanbul 23 Kasım iptal seferler | İstanbul'da hava sıcaklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte etkili olan lodos ve yağış, deniz ulaşımında seferlerin aksamasına sebep oldu. Zaman zaman etkili olan fırtına, başta deniz ulaşımı olmak üzere birçok alanda aksamalara sebep olurken hava muhalefeti nedeniyle İDO, BUDO ve Şehir hatları bazı seferlerin yapılamayacağını duyurdu. İşte 23 Kasım Cumartesi iptal seferler listesi...

23 KASIM İDO İPTAL SEFERLER LİSTESİ

Yalova-Yenikapı 23.11.2024 07:15

Yenikapı-Yalova 23.11.2024 07:45

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 23.11.2024 08:30

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 23.11.2024 08:30

Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 23.11.2024 09:05

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 23.11.2024 10:30

İDO İPTAL SEFERLER İÇİN TIKLAYIN

23 KASIM BUDO İPTAL SEFERLER LİSTESİ

23.11.2024 08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

23.11.2024 08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

23.11.2024 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

23.11.2024 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

23.11.2024 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

23.11.2024 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

23.11.2024 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

23.11.2024 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

BUDO İPTAL SEFERLER İÇİN TIKLAYIN

23 KASIM ŞEHİR HATLARI İPTAL SEFERLER LİSTESİ

"Değerli yolcularımız,

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı seferlerimizin Moda uğraması,

Büyükada-Sedef Adası Hattı

Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü Hattı

Paralel Hat seferlerinin Ortaköy uğraması

Bilgilerinize sunarız."

ŞEHİR HATLARI İPTAL SEFERLER İÇİN TIKLAYIN

G.Saray'dan tarihi transfer operasyonu! 3 bomba birden
Hakim Ziyech'e sürpriz talip!
DİĞER
Yüksek takipçili ünlülere büyük şok! 500 bin liralık cezalar...
Hesap vakti geldi! Yenidoğan çetesinde ifade sırası elebaşı Fıra Sarı'da!
G.Saray Jakobs hakkında kararını verdi!
Jose'den flaş stoper kararı! İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var?⚽ 23 Kasım Cumartesi Bugün hangi maçlar var?⚽ 23 Kasım Cumartesi 07:55
PSG 3 puanı 3 golle aldı! PSG 3 puanı 3 golle aldı! 01:23
"Şu an tek konsantrasyonumuz..." "Şu an tek konsantrasyonumuz..." 01:23
Harry Kane şov yaptı Bayern kazandı! Harry Kane şov yaptı Bayern kazandı! 01:23
PSG 3 puanı 3 golle aldı! PSG 3 puanı 3 golle aldı! 01:03
Tekvandoda zirvedeyiz Tekvandoda zirvedeyiz 00:57
Daha Eski
Eczacı Kartal’ı yıktı Eczacı Kartal’ı yıktı 00:57
Derbide eşitlik Derbide eşitlik 00:56
Devler fark attı Devler fark attı 00:56
8 madalya aldık 8 madalya aldık 00:54
"Şu an tek konsantrasyonumuz..." "Şu an tek konsantrasyonumuz..." 00:43
Harry Kane şov yaptı Bayern kazandı! Harry Kane şov yaptı Bayern kazandı! 00:37