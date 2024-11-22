  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

UEFA Şampiyonlar Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig yayıncısı TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçları süresinde araştılan TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 07:00 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 07:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Sık sık Avrupa maçlarını yayınlayan kanalda son olarak Suudi Arabistan Pro Lig maçları da eklendi. İşte TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...

tv8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

tv8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

G.Saray'a dünya şampiyonu orta saha!
En-Nesyri'nin yerine dünya yıldızı golcü!
DİĞER
Çarşambanın galibi Kuruluş Osman
Narin Güran'ın avucunda bulunan saç teli kime ait? Narin katiliyle boğuştu mu? Otopsi sonucu ortaya çıktı
F.Bahçe'de Talisca heyecanı! İmza an meselesi
Tadic F.Bahçe'den ayrılıyor mu?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Borç 10.5 milyar lira Borç 10.5 milyar lira 01:29
10.3 milyar TL borç var 10.3 milyar TL borç var 01:27
Bono Arabistan’ı anlattı Bono Arabistan’ı anlattı 01:24
F.Bahçe'de Talisca heyecanı! İmza an meselesi F.Bahçe'de Talisca heyecanı! İmza an meselesi 01:21
14.2 milyar lira borç var 14.2 milyar lira borç var 00:57
Buruk rotasyon düşünmüyor Buruk rotasyon düşünmüyor 00:55
Daha Eski
Anadolu Efes kayıp: 84-93 Anadolu Efes kayıp: 84-93 00:52
Tadic F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Tadic F.Bahçe'den ayrılıyor mu? 23:48
Guardiola imzayı attı! Guardiola imzayı attı! 23:20
Guardiola imzayı attı! Guardiola imzayı attı! 23:10
Icardi sahalara ne zaman dönecek? Buruk açıkladı Icardi sahalara ne zaman dönecek? Buruk açıkladı 22:59
Böyle rakam görülmedi! İşte F.Bahçe'nin En-Nesyri için istediği teklif Böyle rakam görülmedi! İşte F.Bahçe'nin En-Nesyri için istediği teklif 22:58