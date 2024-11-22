Resmi Gazete'de bugün 📰22 Kasım Cuma 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 22 KASIM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 22 Kasım Cuma tarihli 32730. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 22 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

22 KASIM 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

1437 Kadınların Her Türlü Şiddet ve Ayrımcılığa Maruz Kalmalarının Önlenerek Bu Alandaki Mevcut Düzenlemelerin Gözden Geçirilmesi ve Alınması Gereken Ek Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Tarım Şûrası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık Faaliyetleri ile Aracıların Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2024/23)

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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/1 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/1 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/8 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/2 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/31 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/3 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/33 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/4 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/35 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/5 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/37 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/6 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/49 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/7 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri