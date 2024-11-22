Okullar tatil mi? | Son dakika 22 Kasım okul var mı? Bursa, Antalya, İstanbul ilkokul, ortaokul, lise tatil mi?

Okullar tatil mi? | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe yapılan uyarıların ardından yurt genelinde kötü hava koşulları etkisini sürdürüyor. 212 Kasım Perşembe günü Bursa ve İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde şiddetli rüzgar ve sağanak beklenirken Avcılar'da şiddetli rüzgar nedeniyle deniz taştı. Bursa'da ise rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi. Peki okullar tatil mi?Son dakika 21-22 Kasım okul var mı? Bursa, Antalya, İstanbul ilkokul, ilkokul, ortaokul, lise tatil mi? İşte detaylar...

22 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?

22 Kasım Cuma günü günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde kuvvetli rüzgar, yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Özellikle Marmara Bölgesi'nde yoğun şekilde beklenen yağışlara karşı vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgarın yanı sıra çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba zehirlenmesi gibi felaketlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Okulların 22 Kasım Cuma günü tatil olacağına ilişkin ise henüz bilgi gelmedi. Valiliklerden konuya ilişkin açıklama gelmemesi hallinde okulların tatil edilmeyeceği bilinirken konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.

22 KASIM CUMA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz bölümü, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

FIRTINA VE SAĞANAK UYARISI

Bursa'da, saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaşan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Ağaçlar, demir korkuluklar ve çöp konteynerleri devrildi, araçlarda hasar meydana geldi.

Şiddetli lodosta okula gitmeye çalışan bir çocuk saniyelerle yaralanmaktan kurtuldu. Rüzgarda uçan çatı sacı ilk okul öğrencisinin yürüdüğü yola düştü. Küçük çocuk saniye farkıyla yaralanmaktan kurtuldu.

BUDO SEFERLERİNİN TAMAMI İPTAL EDİLDİ

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hatlarında bugün yapılması planlanan 12 seferin, olumsuz hava koşulları yüzünden iptal edildiği bildirildi.

Bu arada, Mudanya ilçe merkezinde kuvvetli lodosun yanı sıra yağmur etkili olmaya başladı.