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Haberler Haberler YDS SONUCU SORGULAMA EKRANI ÖSYM AİS | YDS-2 sınav sonucu açıklandı mı, ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

YDS SONUCU SORGULAMA EKRANI ÖSYM AİS | YDS-2 sınav sonucu açıklandı mı, ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

Akademik kariyer yapmak isteyen adayların girdiği Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) her yıl belirli tarihlerde düzenleniyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen YDS ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Adaylar YDS-2 sınav sonucu açıklandı mı, ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? sorguları yapıyor. YDS sonucu sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 17:30
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YDS SONUCU SORGULAMA EKRANI ÖSYM AİS | YDS-2 sınav sonucu açıklandı mı, ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

Bu yıl ikincisi düzenlenen YDS için sonuçlar yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından merakla bekleniyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak olan sınav sonuçları için geri sayım başladı. YDS-2 sınav sonucu açıklandı mı, ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte detaylar...

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YDS-2 SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS 2 açıklanma tarihi belli oldu. ÖSYM takvimine göre Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS/2 sonuçları 22 Kasım 2024 Cuma günü açıklanacak. Sonuçlar, bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

YDS/2 sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

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