İstanbul 21 Kasım iptal seferler | 🚢 İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi

İstanbul 21 Kasım iptal seferler | İstanbul'da hava sıcaklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte etkili olan lodos ve yağış, deniz ulaşımında seferlerin aksamasına sebep oldu. Zaman zaman etkili olan fırtına, başta deniz ulaşımı olmak üzere birçok alanda aksamalara sebep olurken hava muhalefeti nedeniyle İDO, BUDO ve Şehir hatları bazı seferlerin yapılamayacağını duyurdu. İşte 21 Aralık Perşembe iptal seferler listesi...

İDO İPTAL SEFERLER LİSTESİ

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 21.11.2024 08:30

Pendik-Yalova 21.11.2024 09:00

Yalova-Pendik 21.11.2024 09:00

Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 21.11.2024 09:05

Yalova-Yenikapı 21.11.2024 09:45

Yenikapı-Yalova 21.11.2024 09:45

Pendik-Yalova 21.11.2024 10:00

Yalova-Pendik 21.11.2024 11:00

Yalova-Yenikapı 21.11.2024 11:45

Yenikapı-Yalova 21.11.2024 11:45

Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadikoy 21.11.2024 12:30

Yalova-Pendik 21.11.2024 18:00

İDO İPTAL SEFERLER İÇİN TIKLAYIN

BUDO İPTAL SEFERLER LİSTESİ

21.11.2024 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

21.11.2024 08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

21.11.2024 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

21.11.2024 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

21.11.2024 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

21.11.2024 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

21.11.2024 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

21.11.2024 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

BUDO İPTAL SEFERLER İÇİN TIKLAYIN

ŞEHİR HATLARI İPTAL SEFERLER LİSTESİ

"Değerli yolcularımız,

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı

Büyükada-Sedef Adası Hattı

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı

Adalar-Beşiktaş Hattı

Tuzla-Pendik-Büyükada Hattı

Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır.

Sefer tarifesi aşağıdaki şekilde olacaktır.

Bilgilerinize sunarız."

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