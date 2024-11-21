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Haberler Haberler Bursa'da okul tatil mi? | Son dakika 21-22 Kasım okul var mı? İlkokul, ortaokul, lise tatil mi?

Bursa'da okul tatil mi? | Son dakika 21-22 Kasım okul var mı? İlkokul, ortaokul, lise tatil mi?

Bursa'da yaşanan fırtına ve sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor. Bursa Deniz Otobüsleri'nin tamamı sabah saatlerinde iptal edilirken şiddetli rüzgar nedeniyle çatılan uçtu, ağaçlar devrildi. Valiliklerden okulların tatil edildiğine ilişkin açıklama gelip gelmediği merak edilirken 'Bursa'da okul tatil mi? | Son dakika 21-22 Kasım okul var mı? İlkokul, ortaokul, lise tatil mi?' soruları araştırılıyor. Ayrıntılar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 12:30 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 13:00
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Bursa'da okul tatil mi? | Son dakika 21-22 Kasım okul var mı? İlkokul, ortaokul, lise tatil mi?

Bursa'da okul tatil mi? | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe yapılan uyarıların ardından yurt genelinde kötü hava koşulları etkisini sürdürüyor. 212 Kasım Perşembe günü Bursa ve İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde şiddetli rüzgar ve sağanak beklenirken Avcılar'da şiddetli rüzgar nedeniyle deniz taştı. Bursa'da ise rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi. Peki Bursa'da okul tatil mi?Son dakika 21-22 Kasım okul var mı? İlkokul, ortaokul, lise tatil mi? İşte detaylar...

21-22 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?

21 Kasım PErşembe günü günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde kuvvetli rüzgar, yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Özellikle Marmara Bölgesi'nde yoğun şekilde beklenen yağışlara karşı vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgarın yanı sıra çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba zehirlenmesi gibi felaketlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Okulların 21 Kasım PErşembe ve 22 Kasım Cuma günü tatil olacağına ilişkin ise henüz bilgi gelmedi. Valiliklerden konuya ilişkin açıklama gelmemesi hallinde okulların tatil edilmeyeceği bilinirken konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.

21 KASIM PERŞEMBE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Giresun, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Erzurum ve Erzincan'ın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde Tunceli, Bingöl, Muş'un yüksek kesimleri ile Erzincan ve Erzurum'un güneyinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Adana, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Bartın çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

FIRTINA VE SAĞANAK UYARISI

Bursa'da, saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaşan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Ağaçlar, demir korkuluklar ve çöp konteynerleri devrildi, araçlarda hasar meydana geldi.

Şiddetli lodosta okula gitmeye çalışan bir çocuk saniyelerle yaralanmaktan kurtuldu. Rüzgarda uçan çatı sacı ilk okul öğrencisinin yürüdüğü yola düştü. Küçük çocuk saniye farkıyla yaralanmaktan kurtuldu.

BUDO SEFERLERİNİN TAMAMI İPTAL EDİLDİ

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hatlarında bugün yapılması planlanan 12 seferin, olumsuz hava koşulları yüzünden iptal edildiği bildirildi.

Bu arada, Mudanya ilçe merkezinde kuvvetli lodosun yanı sıra yağmur etkili olmaya başladı.

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