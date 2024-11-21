Bim aktüel katalog 22 Kasım | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Polosmart Lady Shaver Tüm Vücut: 399 TL
Polosmart Erkek Vücut Bakım Cihazı: 299 TŞ
Polosmart Saç Sakal Düzeltme Cihazu: 249 TL
Polosmart Saç Düzleştirici: 299 TL
Polosmart 5in1 Saç Şekillendirici Set: 849 TL
Polosmart Saç Şekillendirici: 299 TL
Polosmart Lady Shaver Tüm Vücut: 399 TL
Polosmart Erkek Vücut Bakım Cihazı: 299 TŞ
Polosmart Saç Sakal Düzeltme Cihazu: 249 TL
Polosmart Saç Düzleştirici: 299 TL
Polosmart 5in1 Saç Şekillendirici Set: 849 TL
Polosmart Saç Şekillendirici: 299 TL
Heifer Saç Şekillendirme ve Kurutma Makinesi: 2999 TŞ
Philips OneBlade Hibrit Tıraş Makinesi-Yüz: 799 TL
TRAX Boyun Masaj Cihazı: 379 TL
TRAX Gua Fha Cihazı: 399 TL
Heifer Power X Şarjlı Süpürge: 4.799 TL
SENNA 55 İnç Ultra HD Google TV: 12.995 TL
Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi: 3499 TL
Fijitsu 58 İnç Ultra HD Google TV: 14995 TL
Philips Air Fryer: 4675 TL
Philips Ekmek Kızartma Makinesi: 899 TL
Philips Buhar Kazanlı Ütü: 5225 TL
Philips Süpürge: 5495 TL
Naturalove Bambu Sunum Ürünleri: 139 TL
Naturalove Bambu Döner Tabla: 199 TL
Sürgülü Süzgeç: 49 TL
Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Seti: 1659 TL
Chef's Tek Fiyat Bıçak ve Soyacak: 59 TL
Glass in Love Cam Ayaklı Kase: 139 TL
Glass in Love Cam Kupa: 99 TL
Glass in Love Bambu Kapaklı Pipetli Cam Bardak: 139 TL
Paşabahçe Frigo Bölmeli Tereyağlık: 99 TL
Paşabahçe Bistro Kapaklı Desenli Saklama Kabı: 44,50 TL
Tek Kişilik Yorgan: 319 TL
Çift Kişilik Yorgan: 369 TL
Silikon Yastık: 99 TL
Pijama Takımı Kadın: 199 TL
Koltuk Örtüsü: 109 TL
Anne-Bebek Çantası: 59 TL
Tekli Arabalar: 75 TL
Barbie Öğretmen Bebek: 429 TL
Pelüş Sinirli Kedi: 299 TL
Pufu Oyuncak Bebek: 189 TL
Blok Oyuncak: 279 TL