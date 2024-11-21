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Haberler Haberler Bim aktüel katalog 22 Kasım | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bim aktüel katalog 22 Kasım | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bim aktüel katalog 22 Kasım Cuma | Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Cuma günü evinizin ihtiyaçlarının yanı sıra teknolojik ve kişisel ihtiyaçları da giderecek onlarca aktüel ürünü raflarına dizen Bim, uygun fiyatlı alışveriş için kapılarını açıyor. 22 Kasım Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 09:32 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 09:50
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Bim aktüel katalog 22 Kasım | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Polosmart Lady Shaver Tüm Vücut: 399 TL
Polosmart Erkek Vücut Bakım Cihazı: 299 TŞ
Polosmart Saç Sakal Düzeltme Cihazu: 249 TL
Polosmart Saç Düzleştirici: 299 TL
Polosmart 5in1 Saç Şekillendirici Set: 849 TL
Polosmart Saç Şekillendirici: 299 TL

Bim aktüel katalog 22 Kasım | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Heifer Saç Şekillendirme ve Kurutma Makinesi: 2999 TŞ
Philips OneBlade Hibrit Tıraş Makinesi-Yüz: 799 TL
TRAX Boyun Masaj Cihazı: 379 TL
TRAX Gua Fha Cihazı: 399 TL

Bim aktüel katalog 22 Kasım | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Heifer Power X Şarjlı Süpürge: 4.799 TL
SENNA 55 İnç Ultra HD Google TV: 12.995 TL
Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi: 3499 TL
Fijitsu 58 İnç Ultra HD Google TV: 14995 TL

Bim aktüel katalog 22 Kasım | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Philips Air Fryer: 4675 TL
Philips Ekmek Kızartma Makinesi: 899 TL
Philips Buhar Kazanlı Ütü: 5225 TL
Philips Süpürge: 5495 TL

Bim aktüel katalog 22 Kasım | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Naturalove Bambu Sunum Ürünleri: 139 TL
Naturalove Bambu Döner Tabla: 199 TL
Sürgülü Süzgeç: 49 TL
Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Seti: 1659 TL
Chef's Tek Fiyat Bıçak ve Soyacak: 59 TL

Bim aktüel katalog 22 Kasım | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Glass in Love Cam Ayaklı Kase: 139 TL
Glass in Love Cam Kupa: 99 TL
Glass in Love Bambu Kapaklı Pipetli Cam Bardak: 139 TL
Paşabahçe Frigo Bölmeli Tereyağlık: 99 TL
Paşabahçe Bistro Kapaklı Desenli Saklama Kabı: 44,50 TL

Bim aktüel katalog 22 Kasım | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Tek Kişilik Yorgan: 319 TL
Çift Kişilik Yorgan: 369 TL
Silikon Yastık: 99 TL
Pijama Takımı Kadın: 199 TL
Koltuk Örtüsü: 109 TL
Anne-Bebek Çantası: 59 TL

Bim aktüel katalog 22 Kasım | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Tekli Arabalar: 75 TL
Barbie Öğretmen Bebek: 429 TL
Pelüş Sinirli Kedi: 299 TL
Pufu Oyuncak Bebek: 189 TL
Blok Oyuncak: 279 TL

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