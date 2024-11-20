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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün 📰20 Kasım Çarşamba 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün 📰20 Kasım Çarşamba 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 20 Kasım 2024 tarihli 32728. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 20 Kasım Çarşamba 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 09:10 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 09:10
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Resmi Gazete'de bugün 📰20 Kasım Çarşamba 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 20 KASIM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 20 Kasım Çarşamba tarihli 32728. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 20 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

20 KASIM 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

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–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Engellilik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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