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Haberler Haberler Dünya Çocuk Hakları Günü mesajları 2024 | 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü sözleri

Dünya Çocuk Hakları Günü mesajları 2024 | 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü sözleri

Dünya Çocuk Hakları Günü, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmesinin ardından her yıl küresel çapta 20 Kasım tarihinde kutlanıyor. Çocukların temel haklarını savunmak ve yoksulluk, şiddet, istismar, engel gibi konularda dezavantajlı olan çocuklara dikkat çekmek amacı taşıyan bu önemli günü mesajla kutlamak isteyenler için Dünya Çocuk Hakları Günü mesajları ve sözlerini haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 09:10
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Dünya Çocuk Hakları Günü mesajları 2024 | 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü sözleri

Dünya Çocuk Hakları Günü, her yıl tüm dünyada 20 Kasım tarihinde kutlanıyor. İlk kez 1989 yılında, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmesiyle ortaya çıkan bu günde, çocukların yaşam, eğitim, sağlık, beslenme, barınma gibi haklarının yanı sıra yetişkinlerin sorumluları da hatırlanır. İşte Dünya Çocuk Hakları Günü mesajları ve sözleri...

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI

🔺Çocuklar dünyanın en saf gülüşleri, en masum umutlarıdır. Her çocuğun sevgiyi, güveni ve mutluluğu hak ettiği bir dünya için sesimizi yükseltelim. Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun!

🔺Çocuklar geçmişin hediyesi, geleceğin umududur. Her çocuğun güvende, sevgi dolu ve mutlu bir dünyada büyümesi dileğiyle...

🔺Hiçbir çocuk korkuyla büyümemeli, sevgi ve güven içinde bir dünyada yaşamalı. Dünya Çocuk Hakları Günü'nde tüm çocuklar için eşit bir gelecek hayal edelim.

🔺Çocuklara sevgiyle dokunan her yürek, geleceği değiştirir. Onların hayallerine uzanan eller olalım. Bugün, çocukların sesi olma günü!

🔺Bir çocuğun hayal kurabilmesi, dünyanın daha iyi bir yer olacağının kanıtıdır. Çocukların haklarını koruyarak hayallerine ışık tutalım.

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ SÖZLERİ

🔻Çocuklar çiçekler gibidir; sevgiyle büyür, ışıkla gelişir. Onlara hak ettikleri sevgiyi ve hakları verelim ki dünyamız güzelleşsin.

🔻Bir çocuk gülümserse, tüm dünya güzelleşir. Bugün ve her gün, çocukların haklarını korumak için elimizden geleni yapalım. Onlar bizim geleceğimiz!

🔻Her çocuk eşittir. Renkleri, dilleri, dinleri ne olursa olsun, her biri sevgi, eğitim ve güvenlik hakkına sahiptir.

🔻Çocuklara yatırım yapmak, insanlığın geleceğine yatırım yapmaktır. Onların haklarını savunmak, insanlık görevimizdir.

🔻Bir çocuk özgür değilse, hiçbirimiz özgür değiliz. Her çocuğun eşit fırsatlarla büyümesi için çalışalım.

🔻Çocukların haklarını savunmak, onların hayallerine sahip çıkmaktır. Hayaller, bir toplumun en güçlü geleceğidir.

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