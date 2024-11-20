20 KASIM NE GÜNÜ? | Dünya Çocuk Hakları Günü, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen çocukların yaşam, eğitim, sağlık ve korunma gibi haklarının güvence altına alınmasını hedefleyen evrensel bir gündür. Yalnızca çocukların değil, aynı zamanda yetişkinlerin de sorumluluklarını hatırladığı bir gün olan Dünya Çcouk Hakları Günü'nde arama motorlarında sorgulanan '20 Kasım ne günü? 20 Kasım'da ne oldu, hangi gün kutlanır?' sorularını cevapladık.

20 KASIM'DA NE OLDU, HANGİ GÜN KUTLANIR?

20 Kasım, dünya genelinde çocuk haklarının önemine dikkat çekilen anlamlı bir gündür. Bu tarihin önemi, Birleşmiş Milletler tarafından çocuklara yönelik atılan iki büyük adımla taçlandı:

1️⃣1959 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Çocuk Hakları Bildirgesi'ni kabul etti. Bu bildirge, çocukların temel haklarının korunması gerektiğine dair ilk uluslararası farkındalık adımı olarak tarihe geçti.

2️⃣1989 yılında ise yine 20 Kasım'da, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme kabul edildi. Bu sözleşme, dünya genelinde en geniş katılımla imzalanan insan hakları belgesi olarak, çocukların eğitim, sağlık, korunma, ifade özgürlüğü gibi haklarını yasal güvence altına almayı amaçladı.

Bu nedenle 20 Kasım, Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Bu gün, çocukların haklarını savunma, koruma ve daha adil bir dünya inşa etme konusunda bireylerin ve toplumların sorumluluklarını hatırlatmayı hedefler. Çocukların refahı için atılacak her adım, daha iyi bir geleceğin inşasına katkı sağlar.

Çocukların sağlıklı, mutlu ve güvenli bir yaşam sürmesi, toplumların geleceği için hayati bir öneme sahiptir. Bu nedenle Dünya Çocuk Hakları Günü, yalnızca çocukların değil, aynı zamanda yetişkinlerin de sorumluluklarını hatırladığı bir gündür. Ebeveynler, eğitimciler ve tüm bireyler, çocukların haklarını koruma konusunda ortak bir bilinç oluşturmalı ve bu hakların ihlaliyle mücadele etmelidir.

İSTATİSTİKLERLE ÇOCUKLARIN HAYATI

Dünya genelinde çocukların karşı karşıya olduğu zorluklar, sağlığa, beslenmeye ve genel yaşam koşullarına bağlı ciddi sorunlarla devam ediyor. İşte bazı önemli veriler:

Çocuk Ölümleri: 2022 yılında 4,9 milyon çocuk, beş yaşına gelmeden hayatını kaybetti. Bu ölümlerin neredeyse yarısı yenidoğan döneminde gerçekleşti. Bu kayıpların çoğu, önlenebilir veya tedavi edilebilir nedenlerden, özellikle zatürre, ishal, sıtma ve doğum komplikasyonlarından kaynaklanıyor. Sub-Sahra Afrika ve Güney Asya, bu ölümlerin yoğunlaştığı bölgeler arasında. Kaynak: WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO) - UNICEF

Yetersiz Beslenme: Çocuk ölümlerinin yaklaşık %45'i yetersiz beslenmeyle bağlantılı. Yetersiz beslenen çocuklar, bağışıklık sistemlerinin zayıflığı nedeniyle sıklıkla önlenebilir hastalıklardan hayatını kaybediyor. Ayrıca, düşük doğum ağırlığı ve gelişimsel gerilik, hamilelikte yetersiz beslenme ve annenin sağlığından kaynaklanıyor. Kaynak: OUR WORLD IN DATA - UNICEF

Eğitim ve Sağlık Hizmetlerine Erişim: Çocuk sağlığını ve yaşam kalitesini iyileştirmek için temel sağlık hizmetlerine, aşı programlarına ve doğru beslenmeye erişimin artırılması kritik önemde. Özellikle topluluk sağlık çalışanlarının desteğiyle, evlere kadar ulaşan sağlık hizmetleri hayat kurtarıcı olabilir. Kaynak: WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO) - UNICEF

İstismar ve Şiddet: UNICEF'e göre, dünya genelinde milyonlarca çocuk fiziksel, duygusal ve cinsel istismara uğruyor. Bu durum, yalnızca bireysel hayatları etkilemekle kalmıyor, toplumların uzun vadeli kalkınmasını da olumsuz etkiliyor.