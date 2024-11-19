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Haberler Haberler Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu mu, ne zaman belli olacak? - Bedelli askerlik 2025 ücret tarifesi

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu mu, ne zaman belli olacak? - Bedelli askerlik 2025 ücret tarifesi

Her yıl enflasyon oranına göre güncellenen bedelli askerlik ücretlerinin yeni yıl sonrası son 6 aylık verilere göre yeniden belirlenmesi bekleniyor. Bedelli askerlik yapacak olanlar yılın bitişine az bir süre kala araştırmalara başladı. Peki, yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu mu, ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 15:40 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 16:10
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Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu mu, ne zaman belli olacak? - Bedelli askerlik 2025 ücret tarifesi

Bedelli askerlik ücreti her yıl enflasyon farkına göre güncelleniyor. Bedelli askerlik yapacak olanlar Bu yıl bedelli askerlik ne kadar oldu? Yeni bedelli askerlik kaç TL? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Bedelli askerlik zam oranı belli olduğunda 2025 Ocak itibarıyla ödenecek ücretler de kesinleşiyor. 2025 bedelli askerlik ücretleri son dakika gelişmeleri haberimizde...

2025 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Bedelli askerlik yapacak kişiler için 2024 bedelli askerlik ücreti 217.871,04 TL (iki yüz on yedi bin sekiz yüz yetmiş bir lira dört kuruş) olmuştu. 2025 bedelli askerlik ücreti ise henüz belli olmadı. Bu yıl uygulanacak olan ücret tarifesi 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanması beklenen enflasyon oranına göre belirlenecek. Bedelli askerlik ücreti zam oranı belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Bedelli askerlik müracaat şartları şunlardır;

a. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak.

b. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak "Askerliğe Elverişlidir" kararı verilmiş olmak.

c. Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.

ç. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmaktır.

BEDELLİ ASKERLİKTEN YARARLANABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

a. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalmamış olanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun'un 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.

b. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun'un 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarı ile Kanun'un 9'uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre belirlenen ek bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.

c. Kura veya sınıflandırma işlemi sonucunda bedelli askerliğe seçilmek.

ç. Bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaktır.

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