Resmi Gazete'de bugün 📰19 Kasım Salı 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 19 KASIM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 19 Kasım Salı tarihli 32727. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 19 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

19 KASIM 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK –– Türk-Alman Üniversitesi Uluslararası İletişim ve Medya Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 24/9/2024 Tarihli ve E: 2024/56, K: 2024/166 Sayılı Kararı

👉19 KASIM 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri