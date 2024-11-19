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Haberler Haberler Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı | 2024 Kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Beklenti anketi ve tahminler

Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı | 2024 Kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Beklenti anketi ve tahminler

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Kasım ayı faiz kararı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ekim ayında faiz oranını yüzde 50'de sabit bırakan Para Politika Kurulu'nun bu ay faiz yükseltip yükseltmeyeceği merak konusu oldu. Peki Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte beklenti anketi ve tahminler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 09:50 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 09:50
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Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı | 2024 Kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Beklenti anketi ve tahminler

MERKEZ BANKASI KASIM FAİZ NE ZAMAN? | Merkez Bankası'nın Ekim ayında ay faizi sabit tutmasının ardından Para Politikaları Kurulu'nun alacağı karar heyecanla bekleniyor. Kasım ayı faiz kararı hakkında ekonomistlerin görüşleri, beklenti anketi ve tahminler merak ediliyor. Peki Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

MERKEZ BANKASI KASIM AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekim ayı Merkez Bankası Para Politika Kurulu toplantısı 21 Kasım 2024 Perşembe günü yapılacak. Toplantının ardından aynı gün saat 14.00'te faiz kararının duyurulması bekleniyor.

MERKEZ BANKASI 2024 KASIM AYI FAİZ KARARI BEKLENTİ VE TAHMİNLER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 44,81'e yükseldi.

Merkez Bankası, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Katılımcıların cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,11 iken, bu anket döneminde yüzde 44,81'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 27,44 iken, bu anket döneminde yüzde 27,20'ye düştü.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 36,63 TL iken, bu anket döneminde 35,72'ye geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,73 TL iken, bu anket döneminde 42,75 TL olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 3,1 olarak gerçekleşti. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde yüzde 3,2 olarak gerçekleşti.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklentiler yüzde 50 olurken, 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 45,38 olarak belirlendi. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi yüzde 30,84, 24 ay sonrası için de yüzde 21,07 düzeyinde oluştu.

MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI

Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek üst üste 7. kez yüzde 50'de sabit tuttu.

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