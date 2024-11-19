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Haberler Haberler Kabak burger tarifi | Kabak burger malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları 🍔

Kabak burger tarifi | Kabak burger malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları 🍔

Sağlıklı, hafif ve lezzetli bir hamburger arayanlar için en uygun tariflerden olan kabak burger, son zamanların popüler yiyecekleri arasında yerini aldı. Sağlıklı bir fast food isteyenlerin ilk seçeneği olan kabak burgerin tarifini, malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 14:20 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 14:30
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Kabak burger tarifi | Kabak burger malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları 🍔

Kabak, günümüzde kilo vermek isteyenlerin en sık başvurduğu sebzeler arasında yer alıyor. Ödem attırıcı özelliği sayesinde sevilen bu sebze, özellikle Anadolu mutfağında büyük öneme sahiptir. Ancak ara sıra da olsa sebze yemeğinden bıkıp fast food tüketmek isteyenler için de sağlıklı bir alternatif var. İşte kabak burger yapmanız için gerekenler...

KABAN BURGER TARİFİ

Malzemeleri

👉2 adet orta boy kabak (rendelenmiş)

👉1 adet havuç (rendelenmiş, isteğe bağlı)

👉1/2 su bardağı galeta unu (veya yulaf ezmesi)

👉1 adet yumurta

👉2 yemek kaşığı un

👉2 dal taze soğan (ince doğranmış)

👉2 diş sarımsak (rendelenmiş)

👉1 çay kaşığı tuz

👉1 çay kaşığı karabiber

👉1 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)

👉1/2 çay kaşığı toz kırmızı biber

Burger İçin:

👉4 adet hamburger ekmeği

👉4 dilim domates

👉4 yaprak marul

👉4 dilim kaşar veya cheddar peyniri

👉Yoğurtlu sos veya mayonez (isteğe bağlı)

Yapılışı

🍔Kabakları rendeleyip bir kaseye alın. Üzerine biraz tuz serpip 10 dakika bekletin.

🍔Suyunu sıkıp başka bir kaba alın. Rendelenmiş havuç eklemek isterseniz bu aşamada karışıma dahil edin.

🍔Kabakların üzerine yumurta, galeta unu, un, taze soğan, sarımsak ve baharatları ekleyin.

🍔Karışım cıvık olursa biraz daha galeta unu ekleyebilirsiniz.

🍔Hazırladığınız karışımdan hamburger köftesi boyutunda parçalar alıp yuvarlayın ve düzleştirin.

🍔Yapışmaz bir tavayı biraz yağla ısıtın. Kabak köftelerini orta ateşte her iki tarafı altın rengini alana kadar kızartın.

🍔Hamburger ekmeklerini ortadan ikiye kesin ve içlerini hafifçe ısıtın.

🍔Ekmeklerin altına marul, üzerine kabak köftesi, domates dilimi ve peynir yerleştirin.

🍔Üzerine yoğurtlu sos veya mayonez ekleyin, ekmeği kapatın.

Püf Noktaları

💥Kabakların suyunu iyice sıkın, karışımın cıvık olmaması için bu adımı atlamayın.

💥Daha hafif bir seçenek için köfteleri yağlı kağıt serili tepside 180°C'de 20-25 dakika pişirebilirsiniz.

💥Tam tahıllı veya glutensiz ekmek kullanarak daha sağlıklı bir alternatif oluşturabilirsiniz.

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