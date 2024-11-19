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Haberler Haberler Bu yıl 15 tatil ne zaman, ayın kaçında? - MEB sömestr tarihi ve 2024-2025 takvimi

Bu yıl 15 tatil ne zaman, ayın kaçında? - MEB sömestr tarihi ve 2024-2025 takvimi

Kasım ara tatilinin ardından öğrenciler 15 tatil ile ilgili araştırma yapıyor. Dört gözle beklenen ve sömestr zamanı olarak da bilinen 15 tatil Milli Eğitim Bakanlığının her yıl belirlediği takvime göre gerçekleştiriliyor. Bu yıl 15 tatil ne zaman, ayın kaçında? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 21:58 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 22:10
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Bu yıl 15 tatil ne zaman, ayın kaçında? - MEB sömestr tarihi ve 2024-2025 takvimi

MEB 2024-2025 TAKVİMİ | Okullarda yarı yıl tatili dışında her dönem birer kez olmak üzere ara tatil de yapılıyor. MEB 2024-2025 takvimine göre bu yıl yapılacak olan ara tatillerin ilki gerçekleştirildi. Peki, Okullarda 15 tatil (sömestr) ne zaman? Detaylar haberimizde...

OKULLARDA 15 TATİL NE ZAMAN 2024?

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapıldı. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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