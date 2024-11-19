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Haberler Haberler Bim aktüel katalog 19 Kasım | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bim aktüel katalog 19 Kasım | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Her hafta Salı ve Cuma günleri indirim rüzgarları estiren Bim zincir marketleri, aktüel ürünlerle raflarıyla dolduruyor. 19 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 09:40 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 09:50
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Bim aktüel katalog 19 Kasım | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bu Salı Bim'de aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta yüzlerce ürünü en uygun fiyatlarla raflara taşıyan BİM'de 19 Kasım Salı günü indirime girecek akteül ürünler şöyle sıralandı:

Sek Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg: 149 TL

Eker 900 g Probiyotik Yoğurt: 44,50 TL

Sek 400 g Süzme Yoğurt: 39,50 TL

Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g: 239 TL

Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g: 189 TL

Aknaz Lor Peyniri 1000 g: 49,50 TL

Dost ayran 2L: 44,50 TL

Antınkılıç Çilekli Kefir 1L : 49,50 TL

Sleepy Bebek Bezi 82'li Maxi, 58'li Junior, 46'lı X Large: 229 TL

Ritmo Kağıt Havlu 12'li: 99 TL

Ritmo Tuvalet Kağıdı 32'li: 159 TL

Ecco Havlu Peçete Craft 150'li: 25 TL

Note BB Mini Set: 109 TL

Note Sıvı Allık Dudak ve Yanak Renklendirici: 99 TL

Sleepy Extra Normal Hijyenik Ped: 89 TL

Loreal Paris Yüz Temizleme Sütü 200 ml: 99 TL

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