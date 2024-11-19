Bim aktüel katalog 19 Kasım | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bu Salı Bim'de aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta yüzlerce ürünü en uygun fiyatlarla raflara taşıyan BİM'de 19 Kasım Salı günü indirime girecek akteül ürünler şöyle sıralandı:
Sek Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg: 149 TL
Eker 900 g Probiyotik Yoğurt: 44,50 TL
Sek 400 g Süzme Yoğurt: 39,50 TL
Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g: 239 TL
Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g: 189 TL
Aknaz Lor Peyniri 1000 g: 49,50 TL
Dost ayran 2L: 44,50 TL
Antınkılıç Çilekli Kefir 1L : 49,50 TL
Sleepy Bebek Bezi 82'li Maxi, 58'li Junior, 46'lı X Large: 229 TL
Ritmo Kağıt Havlu 12'li: 99 TL
Ritmo Tuvalet Kağıdı 32'li: 159 TL
Ecco Havlu Peçete Craft 150'li: 25 TL
Note BB Mini Set: 109 TL
Note Sıvı Allık Dudak ve Yanak Renklendirici: 99 TL
Sleepy Extra Normal Hijyenik Ped: 89 TL
Loreal Paris Yüz Temizleme Sütü 200 ml: 99 TL