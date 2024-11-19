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Haberler Haberler Başakşehir su kesintisi - Başakşehir'de sular ne zaman gelecek? (19 Kasım 2024)

Başakşehir su kesintisi - Başakşehir'de sular ne zaman gelecek? (19 Kasım 2024)

Başakşehir 19 Kasım Salı günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Başakşehir su kesintisi olan mahalleleri ve 19 Kasım 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 14:30
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Başakşehir su kesintisi - Başakşehir'de sular ne zaman gelecek? (19 Kasım 2024)

Başakşehir su kesintisi 19 KASIM 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince yürütülen çalışmalar kapsamında, Başakşehir'in bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 19 Kasım 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Başakşehir 19 Kasım Salı günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

BAŞAKŞEHİR SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: BAŞAKŞEHİR MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 19/11/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 19/11/2024 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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