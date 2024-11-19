  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 20 Kasım rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 20 Kasım rakamları

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 30'un altına düştü. İstanbul'da sonbahar yağmurlarının başlamasıyla birlikte barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 27,92 olarak ölçüldü. İşte 20 Kasım Çarşamba 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 23:23 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 23:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 20 Kasım rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 20 KASIM | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Sonbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 6,51 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 50,05 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 20 Kasım Çarşamba günü yüzde 27,92 olarak ölçüldü.

💦20 KASIM 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

20 Kasım Çarşamba günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 27,92 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 20 Kasım'da barajlardaki doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %24,79

🚿 Darlık Barajı: %29,78

🚿 Elmalı Barajı: %50,05

🚿 Terkos Barajı: %35,9

🚿 Alibey Barajı: %6,51

🚿 Büyükçekmece Barajı: %29,93

🚿 Sazlıdere Barajı: %39,01

🚿 Istrancalar Barajı: %42,18

🚿 Kazandere Barajı: %8,51

🚿 Pabuçdere Barajı: %6,17

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

Cimbom'a İngiliz sol bek! Görüşmeler başlıyor
Montella'dan zemin açıklaması!
DİĞER
Bir Gece Masalı'nda Canfeza’nın konağa gelişi dengeleri değiştiriyor
Başkan Erdoğan'dan G-20 Liderler Zirvesi’nde "Dünya 5'ten büyüktür" mesajı: BMGK 5 ülkeye hizmet eden elitist yapıya dönüştü
Genç millilerden kötü prova!
F.Bahçe'de çifte imza! Anlaşma an meselesi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galler - İzlanda | CANLI Galler - İzlanda | CANLI 22:33
Montella'dan zemin açıklaması! Montella'dan zemin açıklaması! 22:14
Genç millilerden kötü prova! Genç millilerden kötü prova! 21:55
Milli maç saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç saat kaçta ve hangi kanalda? 20:00
Karadağ - Türkiye | CANLI Karadağ - Türkiye | CANLI 19:49
A Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu! A Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu! 19:36
Daha Eski
Türkiye U21 - Sırbistan U21 | CANLI Türkiye U21 - Sırbistan U21 | CANLI 19:34
Jasikevicius: Belinelli'ye dikkat etmeliyiz Jasikevicius: Belinelli'ye dikkat etmeliyiz 19:29
Fırtına'da A. Demirspor hazırlıkları sürüyor! Fırtına'da A. Demirspor hazırlıkları sürüyor! 18:33
U18 Milli Takım Hollanda ile berabere kaldı U18 Milli Takım Hollanda ile berabere kaldı 18:07
Milli maç hangi kanalda ve saat kaçta? Milli maç hangi kanalda ve saat kaçta? 17:07
Tadic'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu Tadic'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu 11:31