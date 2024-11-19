Asgari ücret toplantıları ne zaman başlayacak? | 2025 asgari ücret zam tahminleri

Ekim ayına ilişkin enflasyon oranı aylık 2.88, yıllık ise 48.58 olarak belirlenirken TÜİK'in açıkladığı rakamların ardından asgari ücret zam tahminleri arttı. Asgari ücretin belirlenmesinde en önemli faktör olan enflasyonla birlikte zam oranına refah payının da eklenmesi beklenirken Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun vereceği ortak karar da önemli kıstaslardan biri olacak. İşte 2025 asgari ücrete dair merak edilenler...

2025 ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Asgari ücreti belirlemek için kruulan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi için henüz resmi bir açıklama gelmedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçmişte yaptığı açıklamalarda toplantıların Aralık ayında yapılacağını duyurmuştu. Bakan Işıkhan açıklamasında "Aralık ayında 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere komisyonumuz tekrar toplanacak. Herkesin üzerinde anlaştığı bir tutarda uzlaşmayı umuyoruz" demişti.

2025 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2024 ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILDI?

2024 yılında asgari ücreti belirlemek için toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını ise 18 Aralık'ta yapmıştı. Üçüncü toplantı tarihi ise 27 Aralık olarak belirlenmişti.

💥1. TOPLANTI: 11 Aralık 2023

💥2. TOPLANTI: 18 Aralık 2023

💥3. TOPLANTI: 27 Aralık 2023

2024 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANDI?

2024 yılının asgari ücret tutarını belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu, alışılmışın dışına çıkarak her yıl yapılan 4 toplantının sayısını 3'e düşürdü. 27 Aralık'ta yapılan son toplantının ardından asgari ücret, 27 Aralık 2023 tarihinde kamuoyuna açıklandı.

2024'TE ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILDI?

2024 yılının Ocak ayında net 17 bin 2 TL olarak açıklanan asgari ücrete yüzde 49,11 oranında zam yapıldı.

EKİM AYI ENFLASYON FARKINA GÖRE 2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi ekimde yüzde 2,88 artarken, yıllık bazda yüzde 48,58 oldu. Asgari ücrete enflasyon tutarında Ekim ayının enflasyonu tutarında zam yapılması halinde yüzde 48,58 artan yeni asgari ücret 25.261,74 TL olacaktır.

ASGARİ ÜCRET OCAK 2025'TE NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret mevcut durumda Ocak ayında uygulanan zam ile net 17.002 TL olarak uygulanıyor. İşte yeni zam tablosu:

YÜZDE 20 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 24.003 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 3.360,42 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 240,03 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 3.600,45 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 20.402,55 ₺

YÜZDE 25 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 25.003,12 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 3.500,43 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 250,03 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 3.750,46 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 21.252,53 ₺

YÜZDE 30 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 26.003,25 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 3.640,45 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 260,03 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 3.900,48 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 22.102,76 ₺

YÜZDE 35 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 27.003,37 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 3.780,47 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 270,03 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 4.050,50 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 22.952,86 ₺

YÜZDE 40 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 28.003,5 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 3.920,49 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 280,03 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 4.200,52 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 23.802,98 ₺

YÜZDE 45 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 29.003,62 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 4.060,50 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 290,03 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 4.350,53 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 24.653,08 ₺

YÜZDE 50 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 30.003,75 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 4.200,52 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 300,03 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 4.500,55 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 25.503,19 ₺

YÜZDE 55 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 31.003,87 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 4.340,54 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 310,03 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 4.650,57 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 26.353,29 ₺

YÜZDE 60 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 32.004 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 4.480,56 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 320,00 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 4.800,56 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 27.203,43 ₺