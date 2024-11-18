  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

UEFA Şampiyonlar Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig yayıncısı TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçları süresinde araştılan TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 07:30 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 08:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Sık sık Avrupa maçlarını yayınlayan kanalda son olarak Suudi Arabistan Pro Lig maçları da eklendi. İşte TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...

tv8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

tv8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe'den dev takas!
DİĞER
Kuruluş Osman’da sıkıyönetim ilan ediyor! Büyük savaş başlıyor!
Bebek katili Yenidoğan Çetesi bugün hakim karşısına çıkıyor! Ne kadar ceza isteniyor?
İrfan Can imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları
G.Saray'dan 10 numara hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dev maçın galibi Fransa! Dev maçın galibi Fransa! 00:55
Belçika deplasmanda kayıp Belçika deplasmanda kayıp 00:55
Dev maçın galibi Fransa! Dev maçın galibi Fransa! 00:42
Belçika deplasmanda kayıp Belçika deplasmanda kayıp 00:41
Okan Buruk'tan Victor Osimhen sözleri Okan Buruk'tan Victor Osimhen sözleri 00:03
F.Bahçe'nin yıldızı Ronaldo'nun takım arkadaşı olacak! F.Bahçe'nin yıldızı Ronaldo'nun takım arkadaşı olacak! 00:03
Daha Eski
ManU'nun Osimhen planı! Teklif belli oldu... ManU'nun Osimhen planı! Teklif belli oldu... 00:03
Talisca'dan transfer sorusuna flaş yanıt! Talisca'dan transfer sorusuna flaş yanıt! 00:02
G.Saray'dan o isim Fırtına'ya çok yakın! G.Saray'dan o isim Fırtına'ya çok yakın! 00:02
Buruk'tan o isme onay! Milli maça damga vurmuştu Buruk'tan o isme onay! Milli maça damga vurmuştu 00:02
F.Bahçe'den hücuma şifa olacak transfer! F.Bahçe'den hücuma şifa olacak transfer! 00:02
Icardi'nin menajerinden Wanda Nara'ya sert sözler! Icardi'nin menajerinden Wanda Nara'ya sert sözler! 00:02