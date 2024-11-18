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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün 📰18 Kasım Pazartesi 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün 📰18 Kasım Pazartesi 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 18 Kasım 2024 tarihli 32726. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 18 Kasım Pazartesi 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 07:50 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 08:10
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Resmi Gazete'de bugün 📰18 Kasım Pazartesi 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 18 KASIM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 18 Kasım Pazar tarihli 32726. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 18 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

18 KASIM 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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