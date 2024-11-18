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Haberler Haberler Naim Süleymanoğlu vefatının 7'nci yılında kabri başında anıldı

Naim Süleymanoğlu vefatının 7'nci yılında kabri başında anıldı

Halterde Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu olmuş, "Cep Herkülü" lakaplı efsane Milli sporcu Naim Süleymanoğlu, vefatının 7'nci yıldönümünde kabri başında anıldı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 17:47
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Naim Süleymanoğlu vefatının 7'nci yılında kabri başında anıldı

Dünya ve Türk halter tarihine adını altın harflerle yazdıran Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu "Cep Herkülü" lakaplı Milli sporcu Naim Süleymanoğlu vefatının 7'inci yıldönümünde İstanbul'da kabri başında anıldı. Anma törenine Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, İstanbul Gençlik Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Bulgaristan Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, Halter Federasyonu Yönetim kurulu Üyeleri, Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu, Mestanlı Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, Esenyurt Balkanlılar Derneği Üyeleri, Avcılar Balkan Türkleri Derneği üyeleri, sporcular, Antrenörler ve sevenleri katıldı.

Federasyon Başkanı Talat Ünlü törende yaptığı Konuşmada, "Türk ve Dünya sporuna Adını yazdırmamış kazımış bir isim Naim Süleymanoğlu. Naim'in yanımızda olup çok güzel işlere birlikte imza atmasını çok isterdik. Kendisi bir sporcu değil aynı zamanda binlerce Türk'ün sözcüsü, sesi oldu. Aramızdan ayrılışının 7'inci yıldönümünde kendisini rahmet ve saygıyla anıyoruz" dedi.

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