  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 18 Kasım rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 18 Kasım rakamları

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 30'un altına düştü. İstanbul'da sonbahar yağmurlarının başlamasıyla birlikte barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 28,11 olarak ölçüldü. İşte 18 Kasım Pazartesi 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 12:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 18 Kasım rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 18 KASIM | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Sonbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 6,2 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 50,57 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 18 Kasım Pazartesi günü yüzde 28,11 olarak ölçüldü.

💦18 KASIM 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

18 Kasım Pazartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 28,11 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 18 Kasım'da barajlardaki doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %24,68

🚿 Darlık Barajı: %30,37

🚿 Elmalı Barajı: %50,57

🚿 Terkos Barajı: %36,96

🚿 Alibey Barajı: %6,2

🚿 Büyükçekmece Barajı: %30,61

🚿 Sazlıdere Barajı: %39,51

🚿 Istrancalar Barajı: %40,36

🚿 Kazandere Barajı: %8,99

🚿 Pabuçdere Barajı: %6,64

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

Yıldız isme 55 milyonluk teklif!
R. Madrid'den Sanchez'e rekor rakam!
DİĞER
atv’nin yeni dizisi Holding’ten yeni görüntüler
Bebek katili Yenidoğan Çetesi hakim karşısında! Ne kadar ceza isteniyor?
G.Saray ve Fırtına'dan takas hazırlığı!
Victor Nelsson Premier Lig'e doğru!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R. Madrid'den Sanchez'e rekor rakam! R. Madrid'den Sanchez'e rekor rakam! 12:17
Milli yıldızımız için yer yerinden oynayacak! Milli yıldızımız için yer yerinden oynayacak! 12:00
Naim Süleymanoğlu'nun 7. ölüm yıl dönümü Naim Süleymanoğlu'nun 7. ölüm yıl dönümü 11:37
Karadağ - Türkiye maçı ne zaman? Karadağ - Türkiye maçı ne zaman? 11:27
Yıldız isme 55 milyonluk teklif! Yıldız isme 55 milyonluk teklif! 11:25
Çek Cumhuriyeti - Gürcistan maçı ne zaman? Çek Cumhuriyeti - Gürcistan maçı ne zaman? 11:18
Daha Eski
Arnavutluk - Ukrayna maçı ne zaman? Arnavutluk - Ukrayna maçı ne zaman? 11:16
Macaristan - Almanya maçı ne zaman? Macaristan - Almanya maçı ne zaman? 11:12
Okan Buruk'tan Victor Osimhen sözleri Okan Buruk'tan Victor Osimhen sözleri 00:03
Belçika deplasmanda kayıp Belçika deplasmanda kayıp 00:41
Dev maçın galibi Fransa! Dev maçın galibi Fransa! 00:42
Belçika deplasmanda kayıp Belçika deplasmanda kayıp 00:55