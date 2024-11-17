  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

UEFA Şampiyonlar Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig yayıncısı TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçları süresinde araştılan TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 08:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Sık sık Avrupa maçlarını yayınlayan kanalda son olarak Suudi Arabistan Pro Lig maçları da eklendi. İşte TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...

tv8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

tv8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

G.Saray krizi fırsata çevirdi!
En-Nesyri'ye flaş talip! İspanya'ya geri dönebilir
DİĞER
Mourinho'nun listesinde 4 aday var! Talisca, Griezmann ve Dybala için flaş karar
Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli Cumhur Zirvesi'nde ne konuştu?
Azerbaycan'da transfer görüşmesi! Hatipoğlu...
Dzeko'yla tamam Tadic'le devam!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
⚽Bugün hangi maçlar var? ⚽Bugün hangi maçlar var? 07:46
Bellamy'den penaltı sözleri! Bellamy'den penaltı sözleri! 01:34
Montella: Oyuncularımızla gurur duyduk! Montella: Oyuncularımızla gurur duyduk! 01:05
Kerem maç sonu gözyaşlarını tutamadı! Kerem maç sonu gözyaşlarını tutamadı! 01:05
Kerem Aktürkoğlu'ndan penaltı sözleri! Kerem Aktürkoğlu'ndan penaltı sözleri! 01:05
Türkiye, A Ligi'ne nasıl çıkar? İşte ihtimaller... Türkiye, A Ligi'ne nasıl çıkar? İşte ihtimaller... 01:05
Daha Eski
Tayfur Bingöl geri mi dönüyor? Tayfur Bingöl geri mi dönüyor? 01:05
Demirel'den Mourinho sözleri: Fenerbahçe'yi yönetmek... Demirel'den Mourinho sözleri: Fenerbahçe'yi yönetmek... 01:05
G.Saray'da gole "yabancılar" G.Saray'da gole "yabancılar" 01:05
F.Bahçeli oyuncuya Brezilya ekibi talip! F.Bahçeli oyuncuya Brezilya ekibi talip! 01:05
"Sana saygı duymayacaklar" "Sana saygı duymayacaklar" 01:05
G.Saray'a Arias'tan kötü haber! G.Saray'a Arias'tan kötü haber! 01:05