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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün 📰16 Kasım Cumartesi 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün 📰16 Kasım Cumartesi 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 16 Kasım 2024 tarihli 32724. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 16 Kasım Cumartesi 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 10:20 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 10:20
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Resmi Gazete'de bugün 📰16 Kasım Cumartesi 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 16 KASIM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 16 Kasım Cumartesi tarihli 32724. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 16 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

16 KASIM 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– İki veya Üç Tekerlekli Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayına Yönelik Çevresel ve Tahrik Ünitesi Performans Şartları Hakkında Yönetmelik (AB/134/2014)'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 16)

–– Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/11/2024 Tarihli ve 12989 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/11/2024 Tarihli ve 13003 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/11/2024 Tarihli ve 13004 Sayılı Kararı

👉16 KASIM 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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