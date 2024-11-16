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Haberler Haberler ALES-3 saat kaçta başlıyor, bitiyor? | 2024 ALES-3 kaç soru, kaç dakika sürecek? Salona son giriş saati kaç?

ALES-3 saat kaçta başlıyor, bitiyor? | 2024 ALES-3 kaç soru, kaç dakika sürecek? Salona son giriş saati kaç?

ÖSYM tarafından akademik kariyer hedefleyen adaylara yönelik düzenlenen ALES sınavı için nefesler tutuldu. Yılın son ALES'i 17 Kasım Pazar günü yapılırken sınava girecek adaylar ve yakınları, arama motorlarında 'ALES-3 saat kaçta başlıyor, bitiyor? 2024 ALES-3 kaç soru, kaç dakika sürecek? Salona son giriş saati kaç?' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 10:20
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ALES-3 saat kaçta başlıyor, bitiyor? | 2024 ALES-3 kaç soru, kaç dakika sürecek? Salona son giriş saati kaç?

ALES-3 sınavı için beklenen an geldi. Binlerce adayın, akademik anlamda yükselmek için katıldığı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, 17 Kasım Pazar günü yapılıyor. Her yıl 3 kez yapılan ALES'in 2024 yılında yapılacak sonuncusu için nefesler tutuldu. Peki ALES-3 saat kaçta başlıyor, bitiyor? 2024 ALES-3 kaç soru, kaç dakika sürecek? Salona son giriş saati kaç? İşte detaylar...

ALES-3 SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

2024-ALES/3, 171 bin 640 adayın katılımıyla bu pazar yapılacak. Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, 81 ildeki 92 sınav merkezinde gerçekleştirilecek sınavda, 486 bina ve 6 bin 760 salon kullanılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 12.45'te sona erecek.

2024 ALES-3 KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru yöneltilecek. 10.15'te başlayan sınav 150 dakika (2,5 saat) sürecek.

ALES-3 SALONA SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?

17 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak 2024-ALES/3 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES'ten alınan puan, sınav sonuçları açıklandığı günden itibaren 5 yıl süre ile geçerli olacak. Yani adaylar ALES sınavından aldıkları puan ile 5 yıl boyunca tercih yapabilecekler.

2024 ALES-3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan takvime göre, 17 Kasım 2024 Pazar günü düzenlenen ALES-3 sınavının sonuçları, 6 Aralık Cuma günü adayların erişimine açılacak. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacak. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

ALES PUANI NASIL HESAPLANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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