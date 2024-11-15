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Haberler Haberler Malatya deprem son dakika! Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Malatya deprem son dakika! Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, Malatya'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkezüssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olarak belirtilen sarsıntının ardından bölgede bulunan vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden depremle ilgili bilgileri almak için araştırmalara başladı. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 12:10 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 12:30
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Malatya deprem son dakika! Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sarsıntının şiddeti Kandilli Rasathanesi tarafından 4,8 olarak revize edilirken bölgeden henüz olumsuz bir ihbar gelmediği biliniyor. Malatya, 6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli 2 yıkıcı depremden en çok etkilenen iller arasında yer almıştı. Peki Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE, MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kaydedilen sarsıntının şiddeti 4,9 olarak belirlendi. 7 km derinlikte meydana gelen depremin ardından bölgeden henüz olumsuz bir ihbar alınmadı. Aynı sarsıntı, Kandilli Rasathanesi tarafından ise 4,8 olarak kayıtlara geçti.

Depremin ardından AFAD'ın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Malatya ilimizin Doğanşehir ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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