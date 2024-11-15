BOĞA BURCUNDA URANÜS ETKİLİ DOLUNAY | Hangi burçlar nasıl etkilenecek?

BOĞA BURCUNDA URANÜS ETKİLİ DOLUNAY

Çoğumuz belki de son birkaç aydır deyim yerindeyse doğum sancısı çekiyoruz. Bir şeyler ağır ağır değişirken, artık küllerimizden doğma vakti geldi. Gizlenen şeylerin görünür olduğu, dostun düşmanın belli olduğu, hakikatin ortaya çıktığı bir dolunay bizleri bekliyor.

16 Kasım'da saat 00:28'de Boğa burcunun 24 derecesinde bir dolunay gerçekleşiyor. Uranüs ve Ayın kavuşumu beklenmeyeni bekleyebileceğimiz bir etki veriyor. Yaşayacağımız aydınlanmalarla artık miladını doldurmuş bir ilişkiyi tamamen bitirebilir, ait olmadığımızı hissettiğimiz işimizden ayrılabilir, bize hizmet etmeyen her türlü durumu daha net görerek yeni alanlara doğru yönelebiliriz.

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇLAR

Dolunay 2. evinizde gerçekleşiyor. Maddi kazançlarınız, değerleriniz ile ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Finansal açıdan kendinizi güvene almak için adımlar atmanın tam zamanı. Maddi kaynaklarınızı doğru kullanmayı öğrenmelisiniz. Böylece kendinizi daha fazla güvende hissedebilirsiniz.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞALAR

Boğa burcunda gerçekleşen dolunay tam bir dönüşüm fırsatı. Dış görünümünüzde değişiklikler yapabilirsiniz. Manevi olarak da size iyi gelen ve gelmeyen şeylerin ayırdına varacak ve adımlarınızı buna göre atacaksınız. Sınırlarınızı tanımayan insanlarla karşı karşıya gelmeniz olası. Bu dolunay sizi kendiniz için doğru olanları yapmaya davet ediyor.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER

Bilinçaltınızın derinliklerinde kalmış korkularınız gün yüzüne çıkabilir. Size karşı düşmanlık besleyenler varsa kendilerini ele verebilirler. Sizin sakladığınız konular var ise ortaya dökülebilir. Ruhsal olarak arınma ve yeniden yapılanma zamanı. Sezgilerinizin kuvvetlendiği bir dönemdesiniz. Bazı mesajları rüyalarınız aracılığı ile gelebilir.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇLER

Bu dolunayda etkiyi sosyal çevrenizden alıyorsunuz. Arkadaşlıklarınız, dahil olduğunuz topluluk ve gruplarla alakalı değişimler yaşayabilirsiniz. Bazı arkadaşlıkları gözden geçirebilirsiniz. Haksızlık yaptığınız insanlar varsa, yaptıklarınız karşınıza çıkabilir. Başkalarının hakkında söyledikleriniz, güvendiğiniz insanlar tarafından yeniden dile getirilebilir. Bu durum, iş yaşamınızda güvensizlik oluşmasına sebep olacaktır. Dedikodudan uzak durun.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLANLAR

Dolunay kariyer evinizi etkiliyor. İş hayatınızla alakalı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eğer şimdiye dek iş yaşamınızda özverili ve dürüst hamleler yaptıysanız, mükâfatını alacaksınız. Bunun yanı sıra yine iş hayatınızla alakalı bazı tamamlanmalar yaşayabilirsiniz.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK

Yeni bir eğitime başlayabilir, yurtdışı bağlantılı işler gerçekleştirebilir, bir seyahate çıkmanız söz konusu olabilir. İnandığınız şeyleri sorgulayabilir, daha önceden bakmadığınız perspektiflerden bakabilirsiniz.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ

Bu dönemde borçlarınızla ilgili planlamalar yapabilir, ortak kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu süreç maddi olduğu kadar derin bir ruhsal dönüşümü de beraberinde getirebilir. Sizi sıkıntıya düşüren bazı yüklerden arınmanın zamanı.

AKREP VE YÜKSELEN AKREPLER

Dolunay etkisini ikili ilişkileriniz, ortaklıklarınızdan alıyorsunuz. Partnerinizle olan ilişkinizin geleceği ile ilgili kararlar verebilirsiniz. İnsanların güvenini kazanma konusundaki aceleci tutumlarınız nedeniyle sıkıntıya düşebilirsiniz. Biraz daha iyimser olmak size bir şey kaybettirmeyeceği gibi sosyal çevrenizin gelişmesinde de büyük rol oynayacaktır.

YAY VE YÜKSELEN YAYLAR

Bu dolunay, günlük rutinlerinizi, iş hayatınızı ve sağlıkla ilgili konularınızı etkiliyor. Çalışma düzeninizle ilgili değişiklikler olabilir, bu konuda yeni ve ani kararlar alabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla alakalı gündemleriniz olabilir. Sağlığınızla ilgili yeni alışkanlıklar edinmek için bir başlangıçta bulunabilirsiniz.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

Çocuklar, hobiler ve flörtlerle alakalı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kendinizi sanatsal aktivitelerle ifade etme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili kararlar alabilirsiniz. Romantik ilişkinizle ilgili bir tamamlanma yaşayabilirsiniz.

KOVA VE YÜKSELEN KOVALAR

Dolunay etkisini ev, kökler, aile yaşamı konularında gösteriyor. Bir yerden başka bir yere taşınma, ailenizle ilgili konularda gelişmeler söz konusu olabilir. Köklerinizle alakalı mevzular gündeme gelebilir. Aile içi ilişkileri gözden geçirme durumunda kalabilirsiniz.

BALIK VE YÜKSELEN BALIKLAR

Bu dolunayda etki aldığınız konular; kardeşler, yakın çevre, medya ve iletişim, kısa seyahatler. Kısa yolculuklara çıkabilirsiniz. Kardeşleriniz, kuzenleriniz ya da yakın çevrenizdeki insanlarla alakalı gündemleriniz olabilir. Bu dönem çevrenizle iletişiminiz daha güçlü ve net olabilir. Yeni eğitimlere başlayabilirsiniz.

Plüto Oğlak Burcundan Kova Burcuna geçiş yapıyor ve bir devir kapanıyor!

Bir yandan Oğlak burcundaki Plüto, 19 Kasım'da bayrağı Kova burcuna devretmeye hazırlanıyor. Böylece bir devrin kapanışı ve yeni bir devrin açılışı yaşanacak. 2008 yılından beri bizi zorlayan konularda kalıcı bir dönüşüm söz konusu olacak. Haritalarımızda oğlak burcu nerede bulunuyorsa etkiyi o konulardan alacağız.

Hazırlayan: Behnan Yener