Sözleşmeli Öğretmen tercih ekranı 2024 | 20 bin sözleşmeli öğretmen tercihleri nasıl, nereden yapılır?

Sözleşmeli Öğretmen tercih ekranı 2024 | Sözleşmeli öğretmen adayları için tercih dönemi geldi. 20 bin öğretmenin atamasının yapılması için geri sayım devam ederken mülakat sonuçlarını gören adaylar, tercihler için araştırmalarını hızlandırdı. Sözleşmeli öğretmenlik için yapılan son yönetmelik değişikliği ile birlikte, sözlü sınavların etkisinin %100'den %50'ye indirilmesine ve adayların KPSS puanları ile sözlü sınav puanlarının eşit oranda dikkate alınmasına karar verildi. Peki 20 bin sözleşmeli öğretmen tercihleri nasıl, nereden yapılır? İşte detaylar...

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİ NEREDEN YAPILIR?

Atama tercihleri e-devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyecek. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelik sırasına göre yapılabilecek.

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20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, kurum tercih başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak ve tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.

Tercihlerine 40'tan fazla eğitim kurumu açılan adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum." ya da "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecekler.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİH TARİHLERİ

14 Kasım Perşembe günü başlayan tercih işlemleri 20 Kasım 2024 saat 16.00'ya kadar tamamlanabilecek.

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20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin atama tercihlerinin 14 Kasım'da başlayacağını ve sonuçların 23 Kasım'da açıklanacağını ifade etti.

Tekin, "Atama tercihleri, 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00'ya kadar sürecektir. Sonuçlar, 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak, atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir. Sonuçların değerli öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.