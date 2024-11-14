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Haberler Haberler 2025 tatil günleri | Bayram ve resmi tatil günleri listesi 2025📅

2025 tatil günleri | Bayram ve resmi tatil günleri listesi 2025📅

Yeni yıla kısa bir zaman kala, tatil planlarını şimdiden yapmak isteyenler, resmi tatil günleri takvimi için araştırmalarını hızlandırdı. Öğrenci ve çalışanlar için büyük öneme sahip tatil günleri, 2025 yılında genellikle hafta içine denk geliyor. Hem yoğunluğa verilen kısa bir mola hem de sevdiklerinizle paylaşacak kaliteli zamanlar için hangi günlerin tatil olduğunu haberimizde sizin için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 13:30
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2025 tatil günleri | Bayram ve resmi tatil günleri listesi 2025📅

2025 tatil günleri | Yılın son günleri geride kalırken yeni yıla girmenin heyecanı ve mutluluğu, tatil günleri araştırmalarıyla birleşti. 2025 yılında, çalışma veya okul hayatına kısa bir ara vermek isteyenler için tatil fırsatlarıyla dolu. Günlük hayatın yoğun temposundan çekip çıkaracak resmi tatil günlerini sizler için derledik. İşte 2025 bayram ve resmi tatil günleri listesi...

BAYRAM VE RESMİ TATİL GÜNLERİ LİSTESİ 2025

📅Yılbaşı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

📅Ramazan Bayramı Arife: 29 Mart 2025 Cumartesi (öğleden sonra)

📅Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar

📅Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi

📅Ramazan Bayramı 3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı

📅Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025 Çarşamba

📅Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025 Perşembe

📅Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025 Pazartesi

📅Kurban Bayramı Arife (Öğleden sonra): 5 Haziran 2025 Perşembe

📅Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

📅Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

📅Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

📅Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

📅Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz 2025 Salı

📅Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025 Cumartesi

📅Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba

2025 DİNİ GÜNLER LİSTESİ (DİYANET TAKVİMİ)

🤲Üç ayların başlangıcı: 1 Ocak Çarşamba

🤲Regaib Kandili: 2 Ocak Perşembe

🤲Miraç Kandili: 26 Ocak Pazar

🤲Berat Kandili: 13 Şubat Perşembe

🤲Ramazan Başlangıcı: 1 Mart Cumartesi

🤲Kadir Gecesi: 26 Mart Çarşamba

🤲Ramazan Bayramı arefesi: 29 Mart Cumartesi

🤲Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar

🤲Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi

🤲Ramazan Bayramı 3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı

🤲Kurban Bayramı arefesi: 5 Haziran Perşembe

🤲Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

🤲Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

🤲Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

🤲Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

🤲Hicri Yılbaşı: 26 Haziran Perşembe

🤲Aşure Günü: 5 Temmuz Cumartesi

🤲Mevlid Kandili: 3 Eylül Çarşamba

🤲Üç Ayların Başlangıcı: 21 Aralık Pazar

🤲Regaib Kandili: 25 Aralık Perşembe

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