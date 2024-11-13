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Haberler Haberler Stalker 2 PC sistem gereksinimleri neler? | Stalker 2 dosya boyutu ne kadar?

Stalker 2 PC sistem gereksinimleri neler? | Stalker 2 dosya boyutu ne kadar?

GSC Game World, uzun süredir beklenen STALKER 2 için PC sistem gereksinimlerini resmi olarak açıkladı. 20 Kasım 2024’te hem PC hem de Xbox Series X/S platformları için çıkacak olan oyun, büyük bir ilgiyle bekleniyor. Duyurulan gereksinimler, oyunun yüksek grafik ve performans taleplerini ortaya koyuyor. Özellikle 160 GB’lık dosya boyutu, oyunun ne kadar büyük bir deneyim sunacağına işaret ediyor. Peki, Stalker 2 PC sistem gereksinimleri neler? Stalker 2 dosya boyutu ne kadar?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 22:57 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 23:20
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Stalker 2 PC sistem gereksinimleri neler? | Stalker 2 dosya boyutu ne kadar?

Geliştirici GSC Game World, STALKER 2 için PC sistem gereksinimlerini duyurdu. 20 Kasım 2024'te PC ve Xbox Series X/S platformlarında çıkacak olan oyun, şimdiden yüksek beklentiler yaratmış durumda. İşte STALKER 2 için açıklanan sistem gereksinimleri...

STALKER 2 PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

1. Yüksek Grafik Ayarları İçin Gereksinimler

Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 3070 Ti / RTX 4070 veya AMD Radeon RX 6800 XT

RAM: 32 GB

Çözünürlük & FPS: 1440p çözünürlükte 60 FPS hedefi

Dosya Boyutu: 160 GB

Bu yapılandırma, oyunun görsel açıdan oldukça zorlu olduğunu ve yüksek performanslı donanımlar gerektirdiğini gösteriyor.

2. Daha Düşük Sistem Gereksinimleri

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 veya AMD RX 580

Çözünürlük & FPS: 1080p çözünürlükte 30 FPS

Bu yapılandırmayla oyun, daha düşük grafik ayarlarında çalışabilecek.

3. 4K Çözünürlük Desteği

Ekran Kartı: Nvidia RTX 4080 veya AMD RX 7900 XTX

STALKER 2, 4K çözünürlükte de oynanabilir olacak, ancak bu çözünürlük için çok güçlü ekran kartları gerekecek.

4. Teknolojik Desteği

STALKER 2, Nvidia DLSS 3 ve AMD FSR 3 teknolojileriyle desteklenecek, böylece daha akıcı bir oyun deneyimi sunulacak.

Beklentilerin yüksek olduğu bu oyun, donanım açısından oyuncuları zorlu bir teste tabi tutacak gibi görünüyor.

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