Stalker 2 PC sistem gereksinimleri neler? | Stalker 2 dosya boyutu ne kadar?

Geliştirici GSC Game World, STALKER 2 için PC sistem gereksinimlerini duyurdu. 20 Kasım 2024'te PC ve Xbox Series X/S platformlarında çıkacak olan oyun, şimdiden yüksek beklentiler yaratmış durumda. İşte STALKER 2 için açıklanan sistem gereksinimleri...

STALKER 2 PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

1. Yüksek Grafik Ayarları İçin Gereksinimler

Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 3070 Ti / RTX 4070 veya AMD Radeon RX 6800 XT

RAM: 32 GB

Çözünürlük & FPS: 1440p çözünürlükte 60 FPS hedefi

Dosya Boyutu: 160 GB

Bu yapılandırma, oyunun görsel açıdan oldukça zorlu olduğunu ve yüksek performanslı donanımlar gerektirdiğini gösteriyor.

2. Daha Düşük Sistem Gereksinimleri

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 veya AMD RX 580

Çözünürlük & FPS: 1080p çözünürlükte 30 FPS

Bu yapılandırmayla oyun, daha düşük grafik ayarlarında çalışabilecek.

3. 4K Çözünürlük Desteği

Ekran Kartı: Nvidia RTX 4080 veya AMD RX 7900 XTX

STALKER 2, 4K çözünürlükte de oynanabilir olacak, ancak bu çözünürlük için çok güçlü ekran kartları gerekecek.

4. Teknolojik Desteği

STALKER 2, Nvidia DLSS 3 ve AMD FSR 3 teknolojileriyle desteklenecek, böylece daha akıcı bir oyun deneyimi sunulacak.

Beklentilerin yüksek olduğu bu oyun, donanım açısından oyuncuları zorlu bir teste tabi tutacak gibi görünüyor.