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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün 📰13 Kasım Çarşamba 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün 📰13 Kasım Çarşamba 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 13 Kasım 2024 tarihli 32721. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 13 Kasım Çarşamba 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 09:30
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Resmi Gazete'de bugün 📰13 Kasım Çarşamba 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 13 KASIM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 13 Kasım Çarşamba tarihli 32721. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 13 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

13 KASIM 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Su Enstitüsü Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

👉13 KASIM 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 4/7/2024 Tarihli ve 2019/1278 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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