  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 13 Kasım rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 13 Kasım rakamları

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 30'un altına düştü. İstanbul'da sonbahar yağmurlarının başlamasıyla birlikte barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 28,87 olarak ölçüldü. İşte 13 Kasım Çarşamba 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 10:50 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 11:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 13 Kasım rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 13 KASIM | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Sonbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 6,14 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 50,99 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 13 Kasım Çarşamba günü yüzde 28,87 olarak ölçüldü.

💦13 KASIM 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

13 Kasım Çarşamba günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 29,26 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 13 Kasım'da barajlardaki doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %25,56

🚿 Darlık Barajı: %31,14

🚿 Elmalı Barajı: %50,99

🚿 Terkos Barajı: %38,19

🚿 Alibey Barajı: %6,14

🚿 Büyükçekmece Barajı: %31,11

🚿 Sazlıdere Barajı: %40,32

🚿 Istrancalar Barajı: %30,91

🚿 Kazandere Barajı: %9,35

🚿 Pabuçdere Barajı: %7,07

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

REKLAM - Vakıf Katılım
Şenol Güneş konuşuyor | CANLI
DİĞER
Erhan Ufak artık bir deri bir kemik! Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı tanınmaz halde!
Mansur Yavaş'ın "CHP'li ya da CHP'siz" adaylık planı! Özgür Özel'in kafasındaki hesap... İmamoğlu'nun masasındaki senaryo
Montella Roma'ya gidecek mi? Ünlü gazeteciden bomba haber!
Dünya devi Davinson'u istiyor! Osimhen'in bonservisi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Montella Roma'ya gidecek mi? Ünlü gazeteciden bomba haber! Montella Roma'ya gidecek mi? Ünlü gazeteciden bomba haber! 10:47
Fener'den dev operasyon! Hedefte 3 yıldız var Fener'den dev operasyon! Hedefte 3 yıldız var 09:24
Panathinaikos taraftarından Filistin'e destek! Panathinaikos taraftarından Filistin'e destek! 01:07
Bugün hangi maçlar var?⚽ 13 Kasım Çarşamba Bugün hangi maçlar var?⚽ 13 Kasım Çarşamba 07:57
Bronckhorst kararını verdi! 2 transfer, 2 ayrılık... Bronckhorst kararını verdi! 2 transfer, 2 ayrılık... 09:14
Aslan’ın Arias ısrarı Aslan’ın Arias ısrarı 09:19
Daha Eski
Kent bin pişman! Şimdi 1. Lig yolunda Kent bin pişman! Şimdi 1. Lig yolunda 00:30
F.Bahçe Beko B. Münih'e şans tanımadı! F.Bahçe Beko B. Münih'e şans tanımadı! 00:30
A. Efes İspanya'da galip! A. Efes İspanya'da galip! 00:30
Beşiktaş Futbol A.Ş.’de görev dağılımı belli oldu Beşiktaş Futbol A.Ş.’de görev dağılımı belli oldu 01:01
Beşiktaş Futbol A.Ş.’de görev dağılımı belli oldu Beşiktaş Futbol A.Ş.’de görev dağılımı belli oldu 01:01
VakıfBank Portekiz'de rahat kazandı! VakıfBank Portekiz'de rahat kazandı! 01:06