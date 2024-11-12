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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün 📰12 Kasım Salı 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün 📰12 Kasım Salı 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 12 Kasım 2024 tarihli 32720. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 12 Kasım Salı 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 09:50 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 09:50
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Resmi Gazete'de bugün 📰12 Kasım Salı 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 12 KASIM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 12 Kasım Salı tarihli 32720. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 12 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

12 KASIM 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 573)

👉12 KASIM 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 23/7/2024 Tarihli ve E: 2023/25, K: 2024/139 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/7/2024 Tarihli ve E: 2024/108, K: 2024/144 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/9/2024 Tarihli ve E: 2024/74, K: 2024/168 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/7/2024 Tarihli ve 2020/20078 Başvuru Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2024/3, K: 2024/9)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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